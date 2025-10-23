Museo San Domenico . Ecco la gara per i lavori alla Domus del Rasoio

La riqualificazione della nuova sezione archeologica del museo civico San Domenico, caratterizzata fin qui da forti ritardi, sta per entrare nel vivo. Area Blu ha infatti avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei "lavori complementari" nell’edificio nel cuore del centro storico, per un importo complessivo stimato in oltre 385mila, interamente finanziato dal Comune.

Il piano è stato approvato in tutte le sue fasi: dalla fattibilità tecnico-economica dello scorso luglio al progetto esecutivo approvato poche settimane fa. La gara sarà affidata con selezione di almeno cinque operatori economici qualificati e aggiudicazione al prezzo più basso, con lavori da completare entro 189 giorni dalla stipula del contratto. Secondo la tabella di marcia stilata qualche settimana fa in commissione da Emanuele Rocchi, direttore generale di Area Blu, l’affidamento dei lavori è previsto entro fine mese, con le operazioni destinate a terminare la prossima estate.

La nuova sezione ospiterà come noto la celebre Domus del Rasoio, una testimonianza straordinaria della vita domestica romana risalente al I secolo a.C., scoperta anni fa nel chiostro dell’ex convento domenicano. Il progetto prevede interventi strutturali e impiantistici volti a garantire sicurezza, conservazione dei reperti e piena accessibilità. Tra le opere principali ci sono il consolidamento delle murature dell’ex refettorio, l’installazione di carpenteria metallica interna e pali trivellati per stabilizzare il terreno scosceso durante gli scavi. Saranno inoltre posizionati impianti di controllo di temperatura e umidità per tutelare i mosaici pavimentali e gli altri reperti romani.

Il percorso museale sarà completamente accessibile anche alle persone con disabilità, grazie a rampe e passerelle sospese in tavole di castagno con inserti in cristallo, che permetteranno ai visitatori di osservare gli ambienti originari della Domus senza interferire con le strutture antiche. Il progetto include anche la posa di nuovi infissi, il tinteggio dei vani e la pulitura degli stucchi dell’ex refettorio, dove si trova l’area archeologica.

La manutenzione ordinaria degli impianti è stimata in 1.600 euro annui, per garantire il monitoraggio costante delle condizioni ambientali.

La Domus del Rasoio, così chiamata per il ritrovamento di un antico strumento da barba durante gli scavi, rappresenta una delle testimonianze più preziose della Imola romana, con pavimenti a mosaico e resti di strutture domestiche di pregio. Il completamento dei lavori consentirà di integrare la Domus nel percorso espositivo dei musei civici, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella vita quotidiana di oltre duemila anni fa.

Il progetto, che avrebbe dovuto concludersi già nell’estate 2023, ha subito ritardi legati a adeguamenti strutturali e complesse operazioni di conservazione. Ma ora, con l’avvio della procedura negoziata e l’imminente affidamento dei lavori, la Domus del Rasoio è pronta a tornare visibile, restituendo alla città un pezzo importante della sua storia antica. Per arrivare al traguardo servirà però ancora tempo. Una volta che sarà realizzata l’opera architettonica, con il termine dei lavori previsto come detto in estate, bisognerà infatti pensare all’allestimento. E in questo caso l’intervento (da 210mila euro) è ancora in fase di progettazione.