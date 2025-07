Musica e arte al parco Casatorre. L’Indigest Festival è alle porte

La dodicesima edizione dell’Indigest Festival porta musica e arte indipendente nell’estate dei castellani. L’evento, coordinato dall’associazione di promozione sociale Uroboro e con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro, ravviverà il Playground Luca Grilli a partire dalle 19 nelle serate di domani, venerdì e sabato. L’ingresso nel verde del parco Casatorre (viale Terme, 840) sarà gratuito e le iniziative numerosissime per accontentare diverse fasce di età: esposizioni, laboratori, bar, cibo, fumetti e pensiero critico. "La grande protagonista del festival rimane la musica – specifica il presidente Silvio Montanari di Uroboro –. Nelle serate del venerdì e del sabato si alterneranno diversi gruppi. Passiamo tutto l’anno a cercare band adatte a calcare il nostro palco e siamo riusciti ad avere anche gruppi internazionali".

Sabato in chiusura ci saranno infatti i Cucamaras da Nottingham. "I gruppi che suoneranno nelle tre serate spaziano dal rock al pop, passando per la drum’n bass, il punk, l’afrobeat e l’electroindie", ha spiegato Montanari. La presenza di internazionali non preclude la partecipazione locale: giovedì saranno protagonisti i ragazzi di Arterie e del Centro giovanile "The Square" del Comune. A rendere possibile il festival, anche l’ Associazione turistica Proloco, l’Avis di Castel San Pietro, e diversi negozi locali, con il contributo della BCC ravennate forlivese imolese. "Il cibo sarà di alta qualità, con food truck di aziende e associazioni che lavorano in zona", ha concluso Montanari. Ad accompagnare tutte e tre le serate prima dei concerti saranno le conferenze sulla mostra "Convivenze-un percorso tra fumetto e antropologia" a tema "Social disagio, il problema dei tre corpulenti soggetti".

Aleksandra Arandelovic