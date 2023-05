Musica e sapori, le piazze si colorano

La città si veste a festa per accogliere il pubblico in arrivo nei giorni del Gp di F1. Venerdì, sabato e domenica l’asse che dal centro storico arriva all’Autodromo sarà animato con iniziative ed eventi, fra cui mostre, esposizioni di auto, food village in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio e dj set (annunciata la presenza di Gabri Ponte). Piazza Matteotti, in particolare, diventerà il ‘Villaggio Terre&Motori’ con degustazioni di cibo e vino, musica, esposizione di mezzi delle forze dell’ordine e il punto vendita ufficiale con il merchandising originale della Formula 1. Inoltre, piazza Gramsci e piazza Medaglie d’oro saranno animate con proposte rivolte più ai giovani ristorazione e musica.