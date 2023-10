Musica e teatro, ripartono i laboratori. Porte aperta a bambini e adolescenti

Sono ripartiti qualche giorno fa i laboratori teatrali e musicali gratuiti di Casalfiumanese e San Martino in Pedriolo. Appuntamento tutti i mercoledì al teatro del capoluogo: dalle 18 alle 19 spazio ai bambini poi, l’ora successiva, agli adolescenti. A seguire, riflettori puntati sulla proposta sviluppata dalla Compagnia Instabile. Ogni venerdì, dalle 19.30 alle 21, ritrovo per giovani e adulti nella sala civica della frazione. I laboratori sono aperti per garantire a chiunque la possibilità di partecipazione. La finalità? Valorizzare il senso di aggregazione e condivisione attraverso un percorso artistico per donare un po’ del proprio tempo a favore dell’intera comunità. Informazioni disponibili all’ufficio scuolacultura del municipio di Piazza Cavalli (0542.666122-666223).