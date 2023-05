Musica, risate e caffè È festa in centro storico

Musica, spettacolo comico in piazza Matteotti e possibilità di fare shopping fino a tarda sera. Torna sabato 13 maggio, nel cuore della città, l’appuntamento con ‘Il centro rifiorisce’. L’evento è organizzato da Comune e associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, con la collaborazione dell’Autodromo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e della Regione, nonché la sponsorizzazione di Con.Ami, Doppio Malto, Hera, BCC ravennate forlivese e imolese e Torrefazione Gourmet.

"Un momento di festa dedicato al centro storico e a tutte le attività che sono presenti nel cuore della nostra città – commenta Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico e alle Attività produttive –. Il secondo fine settimana di maggio è ormai una tradizione e si parte fin dal primo mattino con i nostri mercati ambulanti nelle piazze e i negozi per proseguire fino a tarda sera con promozioni, attrazioni, intrattenimenti, musica e spettacolo. Una festa a cui confido partecipino le famiglie e le persone non solo della nostra città, costruito insieme a tutte le associazioni di categoria e i diversi imprenditori commerciali che ringrazio. Questa è la festa di partenza di un intenso programma di eventi per rendere sempre più interessante e attrattiva la frequentazione della città con molteplici soluzioni e opportunità".

Piazza Matteotti, in particolare, si animerà con musica e allegria. Si comincia alle 16 con le note del dj set by Radio Bruno, poi alle 21 sul palco principale di scena lo spettacolo comico, a ingresso libero, presentato dalle conduttrici di Sky Federica Masolin e Mara Sangiorgio con Teo Mammuccari, Maria Pia Timo, Giovanni Cacioppo e Andrea Vasumi. La piazza sarà animata anche dalle atmosfere medievali, rievocando il periodo compreso tra il 1380 e il 1420, grazie alla collaborazione dei Difensori della Rocca. Saranno presenti, inoltre, street-food delle aziende agricole del territorio, che faranno assaporare le loro prelibatezze direttamente dalla terra alla tavola.

Per chi ama il caffè, una due giorni (13 e 14 maggio) da non perdere. Dalle 10.30 lo storico locale ex Bar Bacchilega verrà riaperto con una mostra evento che vuole fare riassaporare i momenti gloriosi del locale che ha visto transitare tante generazioni. Caffè Gourmet presenta ‘Imola coffee days’, per scoprire, tra showcooking, whorkshop e degustazioni tutti i segreti del caffè e assaggiare varietà esclusive con metodi di estrazione alternativi. L’evento è organizzato da Torrefazione Gourmet in collaborazione con Bar Centrale, Otello, Antico Bar Fiat a sostegno di Ageop.

La vicina piazza Gramsci sarà invece allestita per l’occasione con verde e un gioco di luci, creando un’atmosfera speciale con la musica proposta da tanti artisti e un’ampia serie di proposte eno-gastronomiche.