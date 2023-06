Musica, sapori e animazione ‘Imola di mercoledì’ regala il bis Serata di festa nel cuore della città

Sarà caratterizzato dal colore arancione il secondo appuntamento, questa sera in centro storico, con ‘Imola di mercoledì’, l’evento organizzato da Confcommercio Ascom con la collaborazione del Comune e di importanti partner istituzionali, associativi e del mondo dell’economia locale uniti per la promozione del cuore della città.

Grande entusiasmo per l’omaggio 2023, e t-shirt Jomla, con centinaia di esemplari regalati in occasione della prima serata. Per averla in omaggio è sufficiente spendere almeno 25 euro tra negozi, locali, ristoranti del centro e presentare gli scontrini all’Infopoint.

La consueta visita guidata gratuita prevede un percorso all’interno del Giardino storico del Palazzo vescovile, riaperto al pubblico a maggio 2021 dopo un lungo restauro. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione, potranno vivere un’esperienza sensoriale unica tra colori, forme e profumi di oltre 1.500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Seguirà poi una visita guidata al Museo delle carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola. A cura della Diocesi. (Partenza alle 20.45 Infopoint – durata un’ora circa).

Sempre a tema culturale, interessante la proposta dei musei civici ‘Incontri al tramonto…sul torrione nord-est’ della Rocca sforzesca dal titolo ‘Che cosa sappiamo delle mogli dei primi imperatori romani?’ con l’intervento di Francesca Cenerini, docente di storia romana all’Università di Bologna (Inizio alle 18.30).

La seconda serata di ‘Imola di mercoledì’ ospita nell’arena spettacoli, all’interno della corte di Palazzo Monsignani (via Emilia, 69) lo show ‘Alfabeto Calvino - Il lessico delle emozioni secondo Italo Calvino’, performance teatrale a cura della classe 2AS del liceo scientifico Valeriani, coordinata da Luca Mengoli dell’Associazione Bàrdur e dalla docente Barbara Marabini.

Anche questa sera le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio presso l’Infopoint dell’evento (piazza Caduti per la Libertà), e due postazioni di giochi gonfiabili in piazza Matteotti (dove è atteso anche il Ludobus) e piazza Gramsci.

Spazio poi alla rassegna ‘The story tree’, letture a due voci sulle differenze di genere a cura di Perledonne alla libreria il Mosaico (prenotazione 331 8106699). Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse discipline: prove di scherma (piazza Gramsci) e ginnastica artistica (piazza Matteotti). Numerose le proposte culinarie, così come quelle musicali, in tutto il centro storico.