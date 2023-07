Musica, sapori e comicità Estate super in Vallata

L’estate 2023 della Vallata continua a strizzare l’occhio agli eventi. Spettacoli, musica, tradizione, mercatini, buona cucina e solidarietà. Tutto pronto a Borgo Tossignano per ‘La Notte Magica’ che domani porterà in piazza dell’Unità d’Italia grandi e piccini grazie all’organizzazione della Pro Loco. Dall’apertura per cena dello stand gastronomico, con i celebri tagliolini, allo show con i ballerini del ‘Team Dance’ Borgo di Faenza. E per gli amanti del movimento in mezzo alla natura ecco, alle 22, la partenza della camminata ‘I gessi sotto le stelle’ da affrontare con abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e torcia. Dumbeats dj in consolle fino alla mezzanotte quando si potranno gustare gli straordinari bomboloni caldi. Il giorno dopo, alle 20.30 nella piazzetta Don Bosco del paese con accesso a offerta libera, spazio alla recita ‘Che Spettacolo!’ della Compagnia dei Contrasti. Una serie di esilaranti sketch di brevi atti unici, in versione estiva, per raccogliere fondi a sostegno della missione africana ‘Un sorriso per Wèwè’.

Beneficenza sarà la parola d’ordine anche a San Martino in Pedriolo dove, il prossimo 18 luglio alle 20, scatterà la 18°edizione della Festa Gastronomica. Una cena di raccolta fondi nel campo sportivo della frazione casalese, con tanto di bis di primi e grigliata mista, per alimentare nuove azioni di ripristino a supporto di quel territorio colpito da frane e smottamenti. Nel capoluogo, invece, via libera a ‘Note di Strada’. Dal 21 al 23 riflettori puntati sul centro storico e sul parco di Villa Manusardi tra specialità gastronomiche, danze con il ‘Festival Internazionale del Folclore’ e la full immersion dedicata alle sette note che porterà sul palco gli After Glow, i Punti di Vista e dj Davide Casacci. Ma ci saranno pure i bomboloni caldi della pasticceria Dondi e il torneo di beer pong. Epilogo domenicale in piazza Cavalli con quelle evoluzioni dei buskers capaci di lasciare a bocca aperta gente di ogni età.

Quasi in parallelo a Castel del Rio, sempre il 21, l’attesa ‘Commercianti in Festa!’ in piazza della Repubblica. Degustazione di piatti tipici locali poi dj set con Cita e tante risate con il comico e cabarettista Antonio Cornacchione in arrivo da Zelig. Il prologo ideale al concorso canoro ‘Canta Rio’ del 30 ed alla ‘Festa della Musica’ che, dall’1 al 5 agosto, porterà nell’abitato dell’alta valle tanti spettacoli da non perdere. Dalla cena con concerto degli Ibig Band, organizzata dal ristorante ‘Il Gallo’, alla presentazione del libro ’30 Secondi’ a Palazzo Alidosi con accompagnamento musicale. Senza dimenticare il fascino dello street food.