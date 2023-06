Musica, sapori e teatro Torna Sere d’estate, il cartellone guelfese

Fino al 9 settembre Castel Guelfo sarà, ancora una volta, ‘Sere d’Estate’. Una rassegna estiva, realizzata in sinergia tra Pro Loco e municipio, dedicata a grandi e piccini tra musica, teatro, cinema e intrattenimenti di matrice culturale ambientati nelle suggestive location del paese. Il 14 e 15 giugno il giardino della biblioteca ospiterà gli appuntamenti per i più piccoli di ‘Leggimi una storia piccina picciò… al parco’, letture per bambini e famiglie a cura delle lettrici volontarie di ‘Nati per leggere’. Ma anche, il 30, per ‘Aspettando Zauven Fest’. Palazzo Malvezzi-Hercolani, invece, farà da sfondo il 14 alla presentazione del volume #Marenile della coppia Montefusco-Milano prima di lasciare spazio il 20 ai giovani con ‘Notte prima degli esami – Maturandi & Maggiorenni’. Una serata nel cortile al piano terra del Comune con il primo cittadino Franceschi che consegnerà ai neo diciottenni la Costituzione e gli attestati di augurio per il diploma ai maturandi. A seguire rinfresco e dj set con Rosso. Intanto cresce l’attesa per la celebre Sagra del Vino e della Ciambella che il 23, 24 e 25 giugno animerà il centro storico. Luglio si aprirà il 3 sotto il segno della grande musica di Emilia Romagna Festival con l’Italian Saxophone Quartet (Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino). Il 5 ancora gli spazi verdi della sala a scaffali protagonisti con le ‘Storie appese a un filo’ della rassegna ‘Nella splendida cornice – Festival Strade’. L’asse Officine Duende e All’Incirco proporrà altre serate il 12, 19 e 26 da alternare a ‘Cinema in Tour’ griffate Nuovo Circondario Imolese in agenda anche il 10 e 17. ‘Aspettando Zauven Fest’ di scena anche il 22.

Il 19 agosto salirà sul palco nei pressi del Comune la compagnia ‘Le Flanella’ con la commedia ‘Cena di Gala in Casa di Frit-Monroj’; il giorno successivo ecco ‘Una serata in piazza’. Un evento benefico che si rinnova, a sostegno della ricerca dell’Istituto Ramazzini, a colpi di sette note con il duo Celentamina e la buona cucina dello stand della Pro Loco. ‘Palazzo Malvezzi in musica’ il 24 con ‘Le tradizioni dei popoli’ e l’Alex Eli Duo e il 31 con ‘Le canzoni dell’E.I.A.R. – Ente Italiano per le Audizione Radiofoniche’ insieme al soprano Mara Paci e al piano Paolo Lazzarini. La rassegna si concluderà a settembre con ‘Lucius in fabula’ per ricordare il mito Dalla (7), l’attesa Zauven Fest (8) nell’area sportiva tra viale 2 Giugno e via 2 Agosto e l’epilogo della festa dello sport con la tribute band degli U2 ‘Velvet Dress’ (9). "Le tre rassegne più importanti – anticipano la Pro Loco e l’assessore Milena Dall’Aglio -. hanno una nuova veste grafica. Più riconoscibilità e connotazione degli eventi con loghi ad hoc".

Mattia Grandi