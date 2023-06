Musica, shopping e aspiranti miss Scocca l’ora di ‘Imola di mercoledì’

È dedicato al colore giallo il primo ‘Imola di mercoledì’, evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom che da questa sera al 12 luglio animerà in 4 occasioni il centro storico. Tante le realtà commerciali e artigianali che resteranno aperte fino alle 23.30 per rendere magico lo shopping serale; bar e ristoranti con tavoli all’aperto proporranno menu sfiziosi e colorati, spettacoli, visite guidate, tanta musica e mercatini.

Con l’iniziativa ‘Shopping by night’ gli acquisti della serata saranno premiati. Basterà recarsi all’Infopoint della manifestazione (piazza Caduti per la Libertà) con due scontrini della serata (somma minima 25 euro) per ricevere la simpatica t-shirt Jomla. La prima serata ospita in piazza Matteotti le selezioni per Miss Italia 2023. Tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni potranno iscriversi sul sito www.missitalia.it e partecipare gratuitamente alle selezioni. Attività del territorio, negozi di abbigliamento e di abiti da sposa sosterranno l’evento e vestiranno le aspiranti miss che sfileranno sul palco a partire dalle 21. Sfilata bimbi dalle 20.30.

La prima attesa visita guidata gratuita sarà invece ‘Angeli, demoni e … anime del purgatorio’: la professoressa Fabrizia Fiumi guiderà i partecipanti in un percorso itinerante tra le architetture imolesi tra 700 e 800 che porta alla scoperta di palazzi e chiese che conservano opere e statue di angeli e demoni, spunti di aneddoti e racconti sulla città. A cura del Club di territorio del Touring Club Italiano con la collaborazione dell’associazione culturale Bàrdur. (Ore 20.45 Infopoint – durata circa 1 ora).

Sempre a tema culturale interessante la proposta dei musei civici ‘Incontri al tramonto…sul torrione nord-est’ della Rocca Sforzesca. Si parte alle 18.30 con ‘Lettere dal Rinascimento: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, con Michele Danieli, storico dell’arte. Le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio all’Infopoint, due postazioni di giochi gonfiabili in piazza Matteotti e in piazza Gramsci. Per i più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive: scherma in piazza Gramsci, bici da corsa e kung fu in piazza Matteotti.

Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo, così come le tante esibizioni di musica dal vivo. "Siamo entusiasti di ripartire con una nuova fresca edizione di ‘Imola di mercoledì’ – ricordano Danilo Galassi e Andrea Martelli, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Ascom –. Una vetrina che anima il nostro splendido centro storico".