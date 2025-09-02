Musica, sport e verde: il settembre Clai

Musica sotto le stelle, sport all’aria aperta, passeggiate nel verde e serate di convivialità. La città congeda l’estate con ‘Settembre Clai in Villa’, il programma di iniziative promosso dalla cooperativa agroalimentare di Sasso Morelli che, anche quest’anno, trasformerà Villa La Babina e il suo parco in un luogo di incontro e condivisione.

Si parte sabato 6 con la musica. Alle 21 Villa La Babina ospiterà ‘La rivalutazione della tristezza’, spettacolo organizzato insieme all’Emilia Romagna Festival. Protagonista sarà Elio, con la sua voce inconfondibile e la consueta verve ironica, accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri. Ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria allo 0542 25747.

Domenica 7 toccherà agli appassionati di corsa. Torna la ‘Campestre Clai’, gara competitiva di 12 chilometri giunta alla sesta edizione. Partenza alle 9 dal centro direzionale Clai a Sasso Morelli. Chi invece preferisce un passo più lento potrà partecipare alla ‘Passeggiata ecologica’ di sette chilometri. Iscrizioni alla gara su irunning.it/emiliaromagna fino a giovedì 4, mentre per la passeggiata basterà registrarsi la mattina stessa, dalle 7.30 alle 8.30.

Martedì 9 e mercoledì 10 protagonista il cibo. Due serate, organizzate dalle Macellerie del Contadino, porteranno i partecipanti nel ‘Mondo del barbecue’, tra segreti, tecniche e assaggi. Una cena didattica a numero chiuso (quota di 25 euro) con inizio alle 20. Prenotazioni entro giovedì 4 scrivendo a segreteria@clai.it.

Il ‘Premio 100% Italiano’, giunto all’ottava edizione, è il cuore simbolico dell’evento. A riceverlo, sabato 13 alle 19, sarà la cooperativa Frolla di Osimo (Ancona), con il progetto Frolla Microbiscottificio: una realtà nata nel 2018 grazie a una campagna di crowdfunding e a una rete di sostegno solidale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità.

Gran finale sabato 27. Alle 15.30 visita guidata al parco storico di Villa La Babina. L’appuntamento rientra nel programma ‘Naturalmente Imola’. A seguire, alle 18, la sala polivalente della Villa accoglierà l’‘Aperitivo musicale’ in collaborazione con la scuola di musica Vassura-Baroncini: un connubio di musica e gusto che proporrà i salumi Clai, i formaggi Faggiola e i vini Tre Monti. Partecipazione al costo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre.

"‘Settembre Clai in Villa rappresenta un momento di straordinaria importanza per tutti noi – sottolinea Giovanni Bettini, presidente Clai –. È l’appuntamento che ci permette di immergerci totalmente nel nostro territorio, trascorrendo tempo di qualità con la nostra comunità di riferimento. È un’iniziativa dedicata proprio allo stare insieme partecipando ad attività legate alla natura, allo sport, alla musica e alla buona tavola, che contribuiscono a dare risposte al bisogno di benessere presente in ogni persona".