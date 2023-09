Musica, sport ed eventi a Borgo Tossignano: piazza pronta alla festa

Con il conto alla rovescia dell’evento ‘Borgo e Motori’, in programma nel weekend del 30 settembre e 1° ottobre, ormai prossimo alla scadenza, l’antipasto di Borgo Tossignano si chiama ‘Una piazza di solidarietà’. Sabato di festa in paese, a partire dalle 16 di oggi in piazza Unità d’Italia, insieme alle associazioni e all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini. Con una finalità benefica: il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà devoluto per la ricostruzione post emergenza alluvione in collina. Apertura nel cuore del pomeriggio tra angoli gioco e laboratori per i più piccoli. Mezz’ora più tardi l’inaugurazione della mostra filatelica ‘Rally e corse in salita’ alla sala consiliare del municipio. L’esposizione curata dal Circolo Piani di Imola, tra i punti forti dell’appuntamento motoristico della prossima settimana con materiale proveniente dalla collezione di Nevio Santandrea, sarà visitabile fino al 1° ottobre con ingresso libero per il pubblico nelle giornate di sabato e domenica dalle 17 alle 21. A seguire, l’attesa presentazione del ‘Palio Rionale 2024’ con tanto di nuovo drappo realizzato dal pittore Nevio Galeotti: "Uno dei pionieri della specialità con il suo inconfondibile tratto artistico – anticipa il sindaco Ghini –. Il prossimo anno Borgo Tossignano riabbraccerà una parte delle sue tradizioni con quel Palio che manca all’appello da tanto tempo. Il periodo? Indicativamente a luglio e coinvolgerà i rioni del capoluogo e le nostre frazioni".

Alle 18.30, via libera allo stand gastronomico gestito dalle associazioni e dalle due Pro Loco. Musica dal vivo con le esibizioni dei White Kings e dei Bandiga, intervallate dalla parentesi di saluto alle eccellenze sportive borghigiane. Quattro atleti che, grazie a carriere di altissimo livello nelle rispettive discipline, portano in giro per l’Italia e per il mondo un pezzettino della collina imolese. Pronti, quindi, i videomessaggi del calciatore Riccardo Turicchia, terzino sinistro della Juventus Next Gen e vicecampione del mondo Under 20 con la Nazionale, della pallavolista Sofia Cavalli e della rugbista Laura Gurioli. In presenza, invece, ci sarà Mirco Vendemmia tricolore di mountain bike specialità Enduro. "L’iniziativa ricalca il positivo esperimento sviluppato in occasione dei 400 anni della Festa della Polenta di Tossignano – spiega Ghini –. L’idea è quella di riproporre la manifestazione a cadenza annuale in quel di Tossignano. A causa della partenza dei lavori di riqualificazione di piazza Andrea Costa, solo per questa volta, ci sposteremo a Borgo".

Mattia Grandi