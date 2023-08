Musica, sport, sapori Il Settembre Castellano si mette in vetrina con tante anteprime

Il Settembre Castellano è ormai alle porte: gli opuscoli con il programma sono disponibili in Municipio e alla Pro Loco e sono in arrivo i tradizionali appuntamenti di fine agosto, all’insegna di musica, sport, mostre e convivialità. Innanzitutto le prove della Carrera, la Formula Uno ecologica castellana, che scalda i motori (umani) nel circuito del centro storico. Ci si ritrova giovedì dalle 21 e domenica 27 dalle 16,30 per la “Superpole”. Giovedì prenderà il via al circolo tennis Casatorre (viale Terme 840), il 2° Torneo Open maschile di tennis Memorial Giuliano Cava che mette in palio un montepremi di 1.200 euro. Il termine per le iscrizioni è oggi. Il torneo proseguirà fino a lunedì 11 settembre (per info e iscrizioni: Puc Federtennis). Sempre giovedì appuntamento alle 18 nel Lungofiume Sillaro, nella zona della Fonte Fegatella, con Le voci del fiume, concerto del trio vocale Le Croque Madame, evento del festival In mezzo scorre il fiume. Info: 351 6812880 e [email protected]

Domenica 27, oltre alle prove della Carrera nel centro storico, alle 18 al Giardino degli Angeli ci sarà l’inaugurazione della 10ª edizione della mostra fotografica collettiva ‘Insolito... Giardino’ a cura di Giorgia Bottazzi.

Come sempre a fine agosto prendono il via le Crapule, anteprime conviviali gastronomiche e danzanti, organizzate in vari luoghi del territorio comunale grazie alla collaborazione di associazioni e i commercianti. La prima sarà lunedì 28 alle 20,30 con la Crapula di piazzale Dante, organizzata in collaborazione con il Mattarello di Mami e Lavasecco Tea. Allieteranno la serata Angela e Alessandro Malpezzi.

Mercoledì 30 alle 17 appuntamento alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro per ragazzi dai 10 ai 15 anni, che potranno divertirsi con il laboratorio gratuito “Dentro il film: la musica nel cinema”, per scoprire il ruolo della musica nei film, promosso dal Distretto Culturale Imolese. Prenotazioni: 051 940064 - [email protected]

Tanti gli appuntamenti di giovedì 31. Alle 19 apre nel Parco Lungo Sillaro la Locanda Slow, la vetrina enogastronomica della città che racchiude in sé i sapori e i colori delle più antiche tradizioni castellane, con un menù che rappresenta una guida enogastronomica dei prodotti tipici del territorio e dei suoi produttori. Inoltre prende il via anche la Festa Luca Grilli di fine estate al Parco Casatorre, viale Terme, con stand gastronomico, musica e spettacoli tutte le sere. Alla sala espositiva comunale, in via Matteotti 79, dalle 17,30 si potrà ammirare la mostra “Ma_shashe” di Shashe Capra (inaugurazione ufficiale1 settembre).

Alle 21 in piazza XX Settembre, alle 21, proiezione a ingresso libero del film “Yesterday” (regia di Danny Boyle, UK 2019, commedia, 116 min), nell’ambito della rassegna “Cinema in tour”.

Infine è allestita fino al 20 settembre allo Studio d’Arte FC in via Tanari 1445b “TrediciThirteen”, la mostra internazionale di Poesia Visiva e Arte Postale, inaugurata a giugno, che presenta opere di 120 artisti di 18 nazioni di tutti i continenti. Anna Boschi ha organizzato e curato questa mostra a ricordo del grande artista americano Ray Johnson, padre della Mail Art che si tolse la vita il 13 gennaio 1995.

Info sugli eventi organizzati o patrocinati dal Comune: sito www.cspietro.it e pagina facebook del Comune di Castel San Pietro Terme www.facebook.comcspietro (clicca “mi piace” per seguire le iniziative).