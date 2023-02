’Musicologo dilettante’, ospiti speciali

Ospite d’eccezione oggi a "Il Musicologo Dilettante", programma della radio "Emmerreci", realtà tutta ‘made in Castel San Pietro’ in forte ascesa di ascolti. Il programma che spazia tra musica italiana ed internazionale oggi ospiterà un’icona degli anni ’60 e ’70 della nostra musica, il cantante Michele. Due Festival di Sanremo in carriera, nel 1970 e nel 1972, il cantante nato a Vigevano 78 anni fa ma cresciuto (anche musicalmente) nella florida Genova proprio negli anni di De Andrè, Tenco e Paoli, salì alla ribalta del grande pubblico dopo la fortunata partecipazione al Cantagiro del ’63 con "Se mi vuoi lasciare", brano poi entrato tra gli indimenticabili degli anni ’60. Michele sarà ospite del programma condotto da Giacomo, Gianpaolo e Margherita dalle 13 alle 15.