Mutui, boccata d’ossigeno Gruppo Cassa in campo

La Cassa di Ravenna, gruppo del quale fa parte anche la Banca di Imola, ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’Abi per attenuare gli impatti negativi dell’incremento dei tassi d’interesse sui mutui a tasso variabile delle famiglie.

Le misure varate consistono, in particolare, nella possibilità di allungamento del piano di ammortamento; nell’ampliamento della platea dei beneficiari della rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario, per cui il mutuatario ha il diritto di ottenere la trasformazione del mutuo da tasso variabile a tasso fisso; nella possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, al fine di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento.

"Le misure anzidette saranno realizzate su richiesta e d’intesa con coloro che hanno scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile, senza nuovi oneri e compatibilmente con i limiti imposti dalla regolamentazione europea e le condizioni anagrafiche dei soggetti beneficiari", fanno sapere dalla Cassa di Ravenna, invitando coloro che hanno contratto mutui a tasso variabile a "prendere immediati contatti con la propria banca ai primi segnali di difficoltà nel rimborso delle rate" e sottolineando come "anche con questa iniziativa" il Gruppo prosegua "nel suo continuo supporto finanziario alle famiglie e alle imprese del territorio".

Il riferimento più recente in tal senso è a quanto già messo in campo sul fronte dell’emergenza maltempo. Sia Cassa di Ravenna che Banca di Imola hanno deliberato di estendere anche a quanti hanno avuto danni a causa delle grandinate dei giorni scorsi le agevolazioni già previste per gli alluvionati. E in particolare: plafond per apertura di credito in cc, finanziamenti chirografari a medio termine e finanziamenti ipotecari a lungo termine a condizioni particolarmente agevolate per consentire agli agricoltori, ai commercianti, agli artigiani ed alle imprese di ripristinare i beni danneggiati; prestiti personali per sostenere le famiglie a basso reddito che hanno la necessità di sostituire o riparare l’autovettura con interessi a totale carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.