‘My life’ al Cassero. Nando Timoteo pronto a stupire

Al Cassero Teatro Comunale, sabato 22 marzo alle 21 va in scena lo spettacolo “My life” di Nando Timoteo, un comico dal curriculum televisivo di rilievo, da Colorado a Striscia la Notizia, che si esibisce per la prima volta a Castel San Pietro Terme. "Lo spettacolo live è un alternarsi di situazioni comiche ad un ritmo forsennato – afferma l’associazione Teatro La Bottega del Buonumore, che organizza la stagione “Risate al Cassero” –. Presenta una visione non convenzionale del mondo, come in un caleidoscopio. Timoteo parla soprattutto di vita, attualità, razzismo, dei suoi figli, del matrimonio e di altre disgrazie. Parte fondamentale di ogni suo spettacolo è il pubblico: senza, non vuole sentire ragioni, non si esibisce. Il suo humour è sottile e intelligente. Un artista poliedrico che cattura l’attenzione del pubblico e la sostiene ad un alto livello alto di qualità e divertimento".

Prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS dalle 18 alle 20 al numero 353 4045498 o allo 0542-43273. Biglietti on line su Vivaticket.

Si possono prenotare posti anche per “Eroi a tavola” di e con Davide Dalfiume, spettacolo fuori abbonamento a tema gastronomico, in programma sabato 12 aprile alle ore 21, come antipasto dell’evento primaverile Very Slow. Lo spettacolo è vincitore di tre primi premi (della giuria, del pubblico, della critica) al Festival Culinaria Risinterra di San Salvo, ed il libro omonimo è stato selezionato alla 13 a edizione della rassegna letteraria “Cervia, la spiaggia ama il libro 2005” (Incontro con l’autore).

La stagione comica “Risate al Cassero” del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme è curata dal direttore artistico Davide Dalfiume ed è realizzata dal Teatro La Bottega del Buonumore APS con la collaborazione del Comune di Castel San Pietro Terme e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.