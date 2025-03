Naldi ’bacchetta’ Salieri: "Mai considerata l’idea di una galleria in salita dal parcheggio al centro"

"L’ipotesi di una galleria in salita non è mai stata presa in considerazione. Per abbattere il dislivello tra parcheggio ed ospedale sono sempre state ipotizzate tre soluzioni, tra cui l’ascensore attualmente in fase di realizzazione, ma mai una galleria". Giancarlo Naldi, assessore all’Urbanistica a metà anni ’80 nella giunta di Danilo Odorici, ripercorre una storia, quella dell’abbattimento del dislivello per poter raggiungere il centro storico dal parcheggio dell’ospedale, datata oltre quarant’anni, e lo fa partendo da un assunto. "Mi rifaccio a quanto dichiarato al Carlino da Marco Salieri, all’epoca consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana, e mi sento di dubitare fortemente sul fatto che l’allora sindaco Odorici potesse aver condiviso l’idea di Salieri di realizzare una galleria in salita che dal piano del parcheggio in oggetto potesse raggiungere via San Francesco, vincendo in pochissime decine di metri il dislivello che tutti conoscono – spiega Nalsi –. Per non parlare poi dell’assurdità di utilizzare un eventuale ascensore privato, quello del palazzo delle Poste, per l’uso al pubblico nell’ultimo tratto", esordisce Naldi, dicendosi convinto che Odorici "fosse sarcastico quando e se, a detta di Salieri, dichiarò futuristica l’idea della galleria".

Naldi si definisce "stupito e anche indignato per certe affermazioni di Salieri", e proprio in questa fase di avvio dei lavori dell’ascensore svela quali furono le ipotesi messe sul tavolo durante gli anni di Odorici sindaco e nei primi anni ’90. "L’idea iniziale prevedeva il possibile uso di tre diversi strumenti tecnici: scala mobile, tapìs roulant, ascensore, per vincere la gran parte del dislivello, e un sottopassaggio che consentisse di raggiungere via San Francesco evitando l’impatto che avrebbe causato l’attraversamento pedonale di viale Carducci. Il progetto iniziale abbozzato prevedeva sì un passaggio sotterraneo, ma solo alla sommità della scala mobile, o ascensore che fosse".

Piombando avanti di 40 anni da quelle prime idee di un progetto che non prese mai corpo, "oggi si apre finalmente il cantiere. Personalmente avrei preferito che fosse un tapis roulant, ma capisco bene le obiezioni di carattere tecnico. Meno male comunque – conclude Naldi, da anni Presidente dell’Associazione nazionale del Miele –, che il dislivello sarà vinto per accedere velocemente al centro storico da un parcheggio prezioso e che può essere ingrandito, praticamente senza limiti".

Claudio Bolognesi