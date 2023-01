Nardella alla sala delle Stagioni per sostenere Bonaccini

Venerdì 13 alle 20.30, nella Sala delle Stagioni in via Emilia 25, è in programma l’incontro tra i sindaci Pd del Circondario imolese e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Focus dell’appuntamento: presentazione dei punti fondamentali della Mozione congressuale Bonaccini.

Non è un caso che siano proprio i primi cittadini a presentarla: lo stesso Stefano Bonaccini, nella sua mozione, mette in evidenza la centralità degli amministratori locali come risorsa vitale per l’identità del Partito Democratico e la risposta è stata assai significativa: più di mille amministratori hanno manifestato il loro appoggio al presidente della Regione Emilia-Romagna nella corsa alla segreteria del Pd.

Nell’esprimere loro la sua gratitudine, Bonaccini afferma: "Ogni giorno nei territori si misura la capacità di leggere i bisogni dei cittadini, di ascoltare e di dare risposte concrete alle persone. Ogni giorno nei territori si misura il fare e il saper fare. Ogni giorno nei territori la sinistra c’è. Una vera energia popolare che il Pd non può più lasciare in panchina".

Tra gli altri punti, di importanza nazionale, che verranno toccati nell’incontro di venerdì, ci sarà l’identità del Pd, che deve diventare, nella visione del presidente della Regione, "una forza laburista, progressista e riformista a tutti gli effetti". Spazio, inoltre, alla transizione ecologica, ai diritti civili e sociali e all’istruzione.

Un focus fondamentale, infine, sarà quello sulla salute, che deve tornare ad essere al centro dell’azione della sinistra. "ll diritto alla salute – conclude Bonaccini – deve tornare ad essere il perno della nostra battaglia sociale rispetto ad una destra che colpisce la sanità pubblica".