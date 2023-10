Narrazioni d’autunno in biblioteca

Continuano le “Narrazioni d’autunno” per bambini coraggiosi o fifoni, organizzate dalle biblioteche comunali. Il prossimo appuntamento è domani alle 10 alla biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme (via Marconi 29) con “Minibombo compie 10 anni!”, incontro per bambini da 0 a 6 anni con i volontari Nati per Leggere, che proporranno tanti libri per festeggiare insieme questo speciale compleanno della casa editrice Minibombo, “dedicata ai piccoli e ai grandi che leggono con loro”. La rassegna si concluderà mercoledì alle 17, sempre alla biblioteca di Castello, con “Storie a lume di candela” a cura di Acchiappapensieri, per bambini 3-6 anni: "Due strani personaggi, un po’ streghe e un po’ cantastorie, vi invitano a conoscere bambini coraggiosi e bambini molto fifoni". I posti sono limitati. È vivamente consigliata la prenotazione al numero 051-940064 oppure all’indirizzo mail biblioteca@cspietro.it . Info sulle attività delle Biblioteche comunali: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itguida- ai-servizibiblioteche-e-archivio-storico - pagina Facebook delle Biblioteche comunali: https:www.facebook.combibliotecadicastelsanpietroterme. Aggiornamenti sulle iniziative promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme: www.cspietro.it - https:www.facebook.comcspietro - https:www.youtube.comusercomunecspt