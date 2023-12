Narrazioni d’inverno nelle biblioteche

Continua nelle biblioteche comunali la rassegna “Narrazioni d’inverno – Storie sotto l’albero”, che sta riscuotendo grande apprezzamento e interesse da parte di bambini e adulti. Il prossimo appuntamento, dedicato ai più piccini, è in programma oggi alla biblioteca di Osteria Grande con "E ora letture a volontà!" a cura dei volontari Nati per Leggere (dalle 16 alle 16,45 per bebè dai 6 mesi ai 24 mesi, e dalle 17 alle 17,45 per bambini dai 2 ai 6 anni). Giovedì alle 17, invece, tornerà la rassegna per adulti “Coccole di creatività: la stanza del cuore” a cura di Anna Maria Taroni, che propone esperienze fra creatività, arteterapia e narrazione. Venerdì alle 17 a Osteria Grande, i bambini da 4 a 8 anni potranno poi partecipare al laboratorio “TrasformAzioni”, una proposta creativa con colori e cartoncini a cura di Agnese Baruzzi. Sabato 16 alle 10 a Castel San Pietro Terme appuntamento invece adatto a tutti, dai 3 ai 99 anni, con Marco Bertarini che presenta il suggestivo racconto “Le magnifiche renne di Babbo Natale”, per scoprire come Babbo Natale porta i regali in giro per il mondo in una sola notte con le magiche renne. Atmosfera natalizia anche a Osteria Grande mercoledì 20 alle 17 con “Il mistero di Babbo Natale: Una storia buffa e travolgente”, a cura di Acchiappapensieri.