Nasce il liceo del Made in Italy. Nuovo indirizzo allo Scappi: "Campus formativo completo"

Nasce il Liceo del Made in Italy. Svolta epocale per il "Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro, che con questo nuovo indirizzo si appresta a diventare un vero e proprio campus formativo del turismo e dell’enogastronomia. Il semaforo verde è arrivato dalla Regione nei giorni a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, ed ora potrà così partire la corsa alle iscrizioni che si apriranno ufficialmente il 21 gennaio, e che saranno anticipate da un open-day già fissato per la mattina di sabato 18 gennaio (ore 11), con presentazione dell’offerta formativa del nuovissimo liceo e, al termine, un buffet offerto ai ragazzi e alle famiglie che parteciperanno.

Il Liceo Made in Italy sarà articolato su cinque anni, i primi due anni a 30 ore e i restanti tre a 33. La settimana, come per professionale e tecnico dello "Scappi", sarà articolato su cinque giorni scolastici, dal lunedì al venerdì, formula questa che, appena introdotta, è risultata apprezzatissima sia dagli studenti che dai docenti. Il nuovo liceo, unico in tutta la provincia di Bologna, includerà tra le materie anche giornalismo enogastronomico (inserito nelle ore di italiano), storia dell’alimentazione (in storia), antropologia e psicologia delle scelte alimentari, immagine del cibo nella cultura contemporanea (inserita nelle ore di storia dell’arte), diritto ed economia del sistema agroalimentare, diritto e tecniche amministrative del sistema agroalimentare, biologia e biochimica degli alimenti, fisiologia della nutrizione e due Laboratori del Gusto, uno di sala, Analisi sensoriale e tecnica di degustazione critica, e uno di cucina, Tecnica gastronomica e innovazione.

I cinque anni del nuovo liceo garantiranno agli studenti la possibilità di affacciarsi subito nel mondo del lavoro con un ruolo tecnico nella selezione dei prodotti alimentari, nell’organizzazione di un ristorante o in aziende (come responsabile di struttura, food&beverage manager, project manager), con un ruolo comunicativo nelle imprese del settore alimentare-gastronomico-ristorativo o ancora con un ruolo divulgativo (giornalista enogastronomico, food blogger). In alternativa ci sarà anche la possibilità di proseguire il percorso di studi affacciandosi al mondo universitario scegliendo, tra gli altri, corsi come quello in Scienze e cultura della gastronomia, Viticoltura ed enologia, Dietistica, Tecnologie alimentari, Food Safety and Food Risk Management, Scienze e tecnologie alimentari.

"Per noi è uno splendido traguardo – il commento a caldo della Dirigente Patrizia Parma –. Avviare il Liceo del Made in Italy renderà il ‘Bartolomeo Scappi’ un Campus formativo completo per il turismo e l’enogastronomia. Un campus che ora includerà oltre all’indirizzo tecnico per il turismo e all’indirizzo professionale anche, appunto, il liceo".

Claudio Bolognesi