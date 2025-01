Nascite, il saldo torna in positivo. Gli stranieri spingono la classifica. I bebè salgono a ’quota 752’

Sono 752 i nati 2024 all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Imola, guidata dal direttore Stefano Tamburro, in aumento rispetto ai 723 del 2023.

L’ultimo è stata Sofia Elena Manu il cui arrivo ha regalato grande gioia a mamma Florentina Georgiana e a papà Eugen. "La stavamo aspettando orami da tre giorni – racconta la donna –. Poi, poco prima di mezzanotte, ha deciso di rompere gli indugi". Quest’anno le femminucce sono 369, numero inferiore a quello dei maschietti che sono 381.

I figli di almeno un genitore extracomunitario sono stati 202; i figli di stranieri comunitari 37.

Il totale dei parti nel 2024 è di 747, 5 quelli gemellari (nel 2023: 718 e 5 gemellari), di cui 589 spontanei e 158 cesarei.

I parti svolti in analgesia epidurale sono stati 178, numero superiore rispetto ai 114 dell’anno precedente.

Ben 163 le donne che hanno scelto di partorire ad Imola pur provenendo da fuori Circondario, grazie all’ottima fama dei reparti e dei professionisti delle Uo di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria e Nido o perché hanno apprezzato la capacità di presa in carico dell’intero periodo della gravidanza e del puerperio di tutti i professionisti del settore materno infantile, che assistono le coppie dai primi mesi di gravidanza fin dopo la nascita del bambino, garantendo la massima integrazione fra attività ospedaliera e territoriale.

Ricordiamo, per tutti, i numerosi corsi di preparazione alla nascita organizzati periodicamente dal Consultorio familiare, i progetti di assistenza alle neomamme dopo il parto, che le ostetriche del consultorio garantiscono sia ambulatorialmente che a domicilio ed il progetto dimissione di madre e neonato sano, che permette l’immediata presa in carico del piccolo nato sano da parte del pediatra di famiglia.

Già durante il periodo di degenza in ostetricia, infatti, la famiglia sceglie e contatta il pediatra per la prima visita di controllo, assistita dal personale del reparto che fornisce informazioni sulla disponibilità dei posti e la sede dei rispettivi ambulatori. Se il parto è portato a termine senza complicazioni ed il neonato è sano, madre e figlio vengono dimessi al terzo giorno di vita del bambino e, entro una settimana dalla nascita, il pediatra scelto dalla famiglia incontrerà il piccolo, con un appuntamento già fissato in ospedale.