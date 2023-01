Imola abitanti: nascite in calo e iscrizioni a scuola giù del 30%

La denatalità è un problema sempre più grave che riguarda Imola come il resto del Paese

Imola, 12 gennaio 2023 - Il calo delle nascite, che da tempo si registra anche a Imola e nel resto del circondario, inizia ad avere riflessi evidenti anche sulla popolazione scolastica. A settembre, secondo i dati forniti dal Municipio in risposta a un’interrogazione del consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), debutteranno alla scuola dell’infanzia (ex materna) solo 465 bambini. È il dato più basso dal 1987 a oggi, un record negativo destinato tra l’altro a essere ritoccato presto verso il basso. Sì perché per ora vengono conteggiati i piccoli nati nel 2020, che nel corso dei prossimi dodici mesi compiranno appunto il terzo anno di età. Ma presto ci si baserà sui dati delle nascite del 2021 e soprattutto del 2022. E a quel punto, secondo le prime proiezioni del Comune, si scenderà fino a quota 440. Iscrizioni a scuola 2023, come fare: solo online dal 9 al 30 gennaio Un terzo in meno Per capire l’entità della flessione nel numero degli iscritti basti pensare che i bambini nati nel 2017, pronti a settembre a iniziare il loro percorso alla primaria (le vecchie elementari) in virtù dei loro sei anni di età, sono 521. E quelli del 2012, destinati presto alla scuola secondaria (ex medie),...