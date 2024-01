Nascite, il saldo è ancora negativo: i bebè si fermano a quota 723

Imola, 2 gennaio 2024 – Nascite ancora in calo con un saldo negativo di -102 rispetto al 2021 e di -28 rispetto al 2022. Sono infatti 723 i nati nel 2023 all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Imola, guidata dal direttore Stefano Tamburro. L’anno si è chiuso con la nascita del piccolo Thomas Contaldo, alle 16.34 dell’altro pomeriggio. "Un modo perfetto per chiudere il 2023 e per iniziare il 2024. Il regalo più bello della nostra vita", come spiegano mamma Sara e papà Angelo Gabriele, residenti a Massa Lombarda. Ancora attesa invece per il primo nato del 2024.

Analizzando invece il 2023 è evidente una prevalenza di neonati maschi: 394 contro le 329 neonate femmine. I figli di almeno un genitore extracomunitario sono stati 190 (26,46%); i figli di stranieri comunitari 41 (5,71%).

Il totale dei parti nel 2023 è di 718 (5 quelli gemellari), di cui 588 spontanei (81,89 %) e 130 cesarei (18.11%). I parti svolti in analgesia epidurale hanno raggiunto invece quota 114.

Ben 182 (25,35%) le donne che hanno scelto di partorire ad Imola pur provenendo da fuori circondario, grazie all’ottima fama dei reparti e dei professionisti delle Unità operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria e Nido o perché hanno apprezzato la capacità di presa in carico dell’intero periodo della gravidanza e del puerperio di tutti i professionisti del settore materno infantile, che assistono le coppie dai primi mesi di gravidanza fin dopo la nascita del bambino, garantendo la massima integrazione fra attività ospedaliera e territoriale. Numerosi i corsi di preparazione alla nascita organizzati periodicamente dal Consultorio familiare, i progetti di assistenza alle neomamme dopo il parto, che le ostetriche del consultorio garantiscono sia ambulatorialmente che a domicilio ed il progetto dimissione di madre e neonato sano, che permette l’immediata presa in carico del piccolo nato sano da parte del pediatra di famiglia. Già durante il periodo di degenza in ostetricia, infatti, la famiglia sceglie e contatta il pediatra per la prima visita di controllo, assistita dal personale del reparto che fornisce informazioni sulla disponibilità dei posti e la sede dei rispettivi ambulatori. Se il parto è portato a termine senza complicazioni ed il neonato è sano, madre e figlio vengono dimessi al terzo giorno di vita del bambino e, entro una settimana dalla nascita, il pediatra scelto dalla famiglia incontrerà il piccolo, con un appuntamento già fissato in ospedale.

Al momento della nascita viene anche distribuito il libretto pediatrico: un documento sanitario importante che accompagna il bambino fin dai primi giorni di vita. Un diario clinico che sarà di volta in volta compilato dal pediatra di famiglia, dagli specialisti e dagli stessi genitori.