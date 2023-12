Natale Imola, la fiducia dei commercianti "Buone prospettive per le Feste"

Imola, 4 dicembre 2023 – È andato in archivio con ottimi riscontri di affluenza il primo weekend del cartellone di ‘Imola a Natale’ nel centro storico. Così, dopo il rito dell’accensione delle luci dell’albero sistemato in piazza Matteotti e la magia domenicale dello spettacolo Dream, le associazioni di categoria schierate al fianco dei commercianti del cuore pulsante della città sdoganano gli auspici legati al periodo delle feste. Una finestra che, dati alla mano, incide sensibilmente sui bilanci economici dei negozi di prossimità. "Fiducia e buone prospettive accompagnano l’avvio di questo importante mese di dicembre per gli esercenti del centro storico – spiega Sabina Quarantini, negoziante e presidente di Confesercenti Imola –. Le tendenze, rispetto al recente passato, evidenziano qualche disponibilità in più nel potere d’acquisto delle famiglie dopo alcuni anni di evidente calo nelle vendite e nelle frequentazioni delle botteghe". Non solo. "Siamo soddisfatti della ricca programmazione di iniziative allestita dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco che per un triennio si occuperà di tali aspetti gestionali – aggiunge –. Un impulso in più con l’intento di materializzare risultati positivi. Bene anche la gratuità della sosta nei parcheggi a sbarre il venerdì e il sabato dalle 17 in poi". Spazio, poi, a una riflessione di carattere generale: "Occorre un lavoro di squadra per scacciare lo spettro delle affluenze al ribasso che aleggia sopra ai centri storici di molte città italiane – sottolinea Quarantini –. Ognuno deve fare la propria parte. I commercianti imolesi garantiranno la massima disponibilità, soprattutto per orari e giornate di apertura, per favorire l’attrattività della zona. Meno acquisti online e più visite ai negozi sotto casa dove i clienti non sono numeri".

Per Andrea Martelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Imola, "l’andamento delle vendite nel periodo natalizio è sempre stato un parametro fondamentale nel bilancio economico complessivo delle attività commerciali di Imola". Martelli prosegue così: "Convince il calendario degli appuntamenti preparato da municipio e Pro Loco. Proposte continue e variegate fino all’Epifania per accontentare tutti i gusti". E anche il clima fa la sua parte: "Il freddo è arrivato più tardi rispetto al passato così i magazzini dei negozi sono pieni di scorte. C’è un’ampia possibilità di scelta per la clientela – ragiona Martelli –. La riscoperta del centro passa anche dalla felice combinazione tra la promozione del suo patrimonio storico, artistico e culturale e l’immortale fascino di una passeggiata davanti alle vetrine illuminate".

Senza dimenticare gli ambulanti: "Abbiamo chiesto e ottenuto il prolungamento del mercato fino alle prime ore del pomeriggio per sfruttare il più a lungo possibile la scia delle feste – conclude –. L’inizio dei saldi, fissato il 5 gennaio, trainerà ancora una volta la parte conclusiva della parabola natalizia. Fiducia e piglio positivo sono d’obbligo dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi tempi".