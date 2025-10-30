Natale in piazza Matteotti. Arriva la pista del ghiaccio: "Sarà un punto d’incontro"

La pista di pattinaggio è destinata ad arrivare in piazza Matteotti per le festività natalizie. Manca solo l’ultimo via libera della Soprintendenza, ma la richiesta degli oltre 500 imolesi che da oltre un anno chiedono (attraverso una petizione online) di portare la struttura sul ghiaccio nel punto più importante del centro storico è pronta per essere esaudita.

"Quest’anno vorremmo portare ‘la magia del Natale’ nel cuore della città dopo un attento confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori del mercato – conferma l’assessore Pierangelo Raffini –. È una scelta resa possibile anche grazie alla nuova azione di compattamento del mercato, frutto di un dialogo costruttivo con gli ambulanti e le loro associazioni, che ci consente di valorizzare al meglio gli spazi e creare una forte sinergia tra mercato, eventi e commercio fisso. L’installazione della pista è però subordinata all’approvazione della Soprintendenza, che stiamo attendendo".

In parallelo, sempre attraverso il titolare delle deleghe al Centro storico e al Commercio, la Giunta si dice al lavoro per studiare "nuove attrattività e collaborazioni tra le attività della piazza, per offrire un’esperienza natalizia ancora più coinvolgente e condivisa, in equilibrio tra tradizione, qualità e partecipazione. La pista del ghiaccio – prosegue Raffini – sarebbe così un elemento di attrattività, socialità e vitalità economica, capace di far incontrare famiglie, bambini e turisti, ma anche di sostenere le attività del centro storico".

Nelle parole di Raffini, piazza Matteotti "sta vivendo una stagione di rinascita, con nuove aperture e iniziative di rilancio. Portare qui la pista – conclude l’assessore – significherebbe rafforzare questo percorso e rendere il cuore di Imola ancora più accogliente, dinamico e vissuto".

Era stato lo stesso Raffini, un anno fa, ad aprire la porta alla possibilità di portare in piazza Matteotti la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Rispondendo alla sollecitazione contenuta nella petizione online lanciata nell’autunno del 2024 da Andrea Ceroni, gestore del locale ControCorrente (ex Opera Dulcis) proprio in piazza Matteotti, l’assessore aveva assicurato la volontà del Comune di valutare la fattibilità dell’operazione.

Fino allo scorso anno, la pista era nel cortile dell’ex Circoli di via Orsini, immobile che il Comune ha ceduto ai privati ormai oltre due lustri fa e da tempo tornato sul mercato, in una posizione dove a partire dall’inverno 2021 l’attrazione ha riscosso un discreto successo. Fino al 2019, prima dello stop di un anno causa pandemia, lo spazio per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio veniva invece allestito in piazza Gramsci e, prima ancora, in piazza Caduti per la Libertà.

Secondo i 570 firmatari della petizione per chiedere lo spostamento della pista, la nuova collocazione in piazza Matteotti, dove solitamente a inizio dicembre arriva l’albero di Natale che accompagna gli imolesi fino alla tradizionale discesa dal balcone del Municipio delle befane del Cai, sarebbe destinata a "portare la magia delle festività in uno dei luoghi più rappresentativi del nostro centro storico. Questa iniziativa – recita sempre la petizione ancora presente sulla piattaforma Change.org – potrebbe contribuire a trasformare piazza Matteotti in un centro pulsante di attività durante le festività, arricchendo l’offerta locale e favorendo un maggiore afflusso di persone".