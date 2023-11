Natale si avvicina con il ’Borgo di Presepi’

Per creare la magica atmosfera del Natale ci vuole la collaborazione di tutti. Così a Borgo Tossignano è già tempo di dare il via all’iniziativa ‘Un Borgo di Presepi’, alimentata dal comitato Sagra di San Bartolomeo, dalle due Pro Loco del paese e dal municipio, che da qualche tempo ha l’obiettivo di vestire a festa l’abitato della vallata del Santerno. Un colpo d’occhio capace di lasciare a bocca aperta adulti e bambini. Entro il prossimo 20 novembre, infatti, occorrerà comunicare la propria adesione per addobbare davanzali, balconi, giardini e gli spazi all’esterno delle abitazioni. Un’idea genuina, che nelle passate edizioni ha registrato altissimi consensi, per colorare le strade con gusto e creatività. E c’è pure una bella novità. I presepi realizzati saranno giudicati da una commissione esterna che valuterà e premierà le prime tre opere classificate. Tutti i capolavori, poi, saranno inseriti in una guida cartacea per turisti.

Un opuscolo disponibile dal 6 dicembre al ‘Falò di San Nicolò’ di Tossignano e, due giorni dopo, all’altezza dell’angolo di ‘Sarà Natale Se…’ allestito in Piazza Don Bosco. Per entrare a far parte di ‘Un Borgo di Presepi’, quindi, è possibile contattare uno dei referenti di zona per capoluogo e frazioni oppure il personale della biblioteca comunale (054290220).