Natale, voglia di libri: "Le vendite non calano"

Natale e libri vanno a braccetto. Specialmente tra i bambini. La libreria ‘Mosaico’ di Imola e ‘Atlantide’ di Castel San Pietro lo sanno. Per la fascia 0-6, infatti, il regalo che è andato per la maggiore è stato ‘Come fa Babbo Natale a passare dal camino’ di Mac Bernett per Terre di Mezzo. "Si tratta di un libro illustrato che in maniera buffa e divertente cerca di dare risposte alle domande che tutti ci facciamo la vigilia di Natale – raccontano Melania, Marcello e Marco, della libreria Atlantide – . Un regalo perfetto per i più piccoli". "Abbiamo notato che per questa fascia d’età si tende a regalare libri natalizi, poi crescendo si punta più su altr – dice invece Arianna di Pietro, insieme alle colleghe Alexia Betti e Giulia Dal Monte di ‘Mosaico’, a Imola –. Infatti, per i più grandi generi completamente diversi. Per esempio, per i bambini delle elementari è stato un grande successo ‘L’altalena’, di Britta Teckentrup, una storia illustrata che racconta di come il mondo giri intorno a questa altalena. Invece, per i ragazzi delle medie si è puntato molto su ‘L’imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise’, il libro di Dan Gemeinhart, vincitore del premio strega per ragazzi. È in libro che parla di famiglia, tematica a cui noi teniamo molto e su cui puntiamo tanto, e questo ci rende felici".

A essere venduti non ci sono solo i vincitori premi importanti, ma anche autori locali. E per fortuna, anche tra gli adulti la scelta del libro rimane una delle idee regalo più gettonate. Ma su cosa puntano i cittadini? "Tra i libri più venduti che abbiamo avuto, per i regali di Natale, c’è stato ‘La maledizione di Fossosecco’, di Corrado Peli, autore residente a Medicina e che quindi nella nostra zona ‘ha tanti fan’ – spiega Melania dell’ Atlantide –. Altri libri sono andati altrettanto andati a ruba sono ‘La portalettere’ di Francesca Giannone, la rivelazione dell’anno, e ‘L’età Fragile’ di Donatella Di Pietrantonio. Però ci sentiamo di lodare i nostri clienti, perché non si limitano solo alla top ten, ma cercano il libro giusto per ogni tipo di lettore, per genere e per editore, riuscendo a pescare dagli scaffali quello che ritengono più adatto". Ma quindi, le persone leggono ancora? I dati istat infatti, espongono un calo di lettori nel 2022, nonostante l’aumento di libri pubblicati. "A livello locale possiamo dire che questo problema, al momento, non c’è – dicono da Atlantide –. Per quanto riguarda i più piccoli, c’è dire, che diverse scuole poi, grazie alla presenza di insegnanti capaci e attenti, svolgono iniziative interessanti per avvicinare bambini e ragazzi ai libri, attraverso incontri con gli autori ad esempio, o letture in classe. Pensiamo che investire sulle nuove generazioni, fornendo strumenti e possibilità, darà i suoi frutti".

Francesca Pradelli