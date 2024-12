‘Natale zero pare’. Musica, cabaret e sapori

Lo spostamento dei festeggiamenti di Capodanno dalla Rocca sforzesca a piazza Matteotti (ma senza fuochi d’artificio) non cambia i piani di ‘Natale zero pare’. Anche il consueto appuntamento al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta, che proprio quest’anno spegne venti candeline, vivrà infatti uno dei suoi momenti clou in occasione della notte di San Silvestro.

La sera del 31 si parte già alle 19.30 (apertura dei cancelli mezz’ora prima) con un cenone street food tra musica e allegria. Poi spazio alla musica: dalle 21.30 sul palco si alterneranno Alis, Gli Italiani (00.30) e infine Rosso dj (alle 2).

Ma la manifestazione a ingresso gratuito, organizzata come sempre dall’associazione culturale App&Down, aprirà i battenti già mercoledì 25 dicembre, all’indomani della cena solidale della vigilia organizzata sempre al mercato ortofrutticolo, e andrà avanti appunto fino al 31 con un ricco programma di concerti, spettacoli per bambini, artisti di strada, cabaret e street food.

Come da (bella) tradizione, ‘Natale zero pare’ non dimentica la solidarietà. Quest’anno, in particolare, verrà organizzata una pesca di beneficenza. "Raccoglieremo fondi per regalare strumenti musicali a bambini diversamente abili, che grazie alla musica possono stare insieme, comunicare e esibirsi in concerto – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Il progetto si chiama ‘Noi: nessuno ostacolo insieme’".