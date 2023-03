"Natalità in calo, il Comune s’interroghi"

"Tra promesse elettorali non mantenute e menzogne in Consiglio comunale, il bilancio di quest’anno si rivela essere un vero e proprio disastro anche dal punto di vista delle politiche demografiche". Lo sostiene il leghista Riccardo Sangiorgi, che mette sotto la lente gli "allarmanti" dati relativi alla popolazione imolese.

"Quella tra zero e quattro anni è diminuita fortemente: si passa da 4.085 unità nel 2018 a 3.468 nel 2022 – ricorda il consigliere comunale di opposizione –. La popolazione con più di 65 anni passa invece da 16.512 unità nel 2018 a 16.733 nel 2022. Se consideriamo il tasso di invecchiamento della popolazione, il dato è peggiorato notevolmente in soli 4 anni: si passa dal 178.9% a 194.8%".

Insomma: sempre meno bambini, sempre più anziani. "In campagna elettorale, l’attuale maggioranza, per far fronte al calo demografico aveva promesso di rendere gratuiti gli asilo nido – ricostruisce Sangiorgi –. Peccato che questo obiettivo sia stato silenziosamente eliminato dal Documento unico di programmazione. La realtà, purtroppo, è un’altra: nel 2023 le famiglie con figli in età da nido vedranno la retta aumentata". Insomma, secondo l’esponente del Carroccio, "siamo di fronte alla solita politica di austerità del Pd", conclude Sangiorgi, che annuncia la presentazione di vari emendamenti al Dup e al bilancio.

Sulla questione servizi scolastici e per l’infanzia è intervenuta ieri anche la civica Carmen Cappello, che ha contestato gli aumenti previsti dal bilancio comunale. "La Giunta ha ‘adeguato’ tutte le tariffe con un aumento generalizzato di oltre l’11%, invece che fare il conteggio effettivo dell’aumento dei costi e riversare solo quello sugli utenti: per la refezione scolastica e il trasporto era fattibile sicuramente più trasparente e comprensibile da parte dei cittadini – afferma la civica –. Cosi invece è palese a tutti che il Comune invece che preoccuparsi di non gravare sui cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese con tutti gli aumenti che ci sono, pensa solo ad alimentare le sue tasche con una gestione ‘allegra’ delle risorse".