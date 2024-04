‘Nati per camminare’. A scuola senz’auto per due settimane : "La città è dei piccoli"

Andare a scuola, per due settimane, in maniera sostenibile. E cioè a piedi, in bici o magari in monopattino. È l’invito che arriva dalla campagna ‘Siamo nati per camminare’. L’iniziativa, in programma da lunedì 8 a venerdì 19 aprile, è promossa dal Comune e dal Ceas (Centro educazione alla sostenibilità ambientale) imolese. E rientra nel progetto di ‘Genitori antismog’ (Milano) e ‘Antartide centro studi e comunicazione ambientale’ (Bologna) che ha come obiettivo quello di "promuovere un rapporto sano, consapevole e genuino" tra i bambini e lo spazio pubblico circostante.

"La città è delle nostre bambine e dei nostri bambini – scrive il sindaco Marco Panieri nella lettera ai genitori degli alunni che frequentano gli istituti comprensivi 5 e 7, che aderiscono all’iniziativa –. Dare a loro strumenti ed occasioni per scoprirla e conoscerla, in particolare gli spazi più attenti alle loro esigenze come parchi e piste ciclabili è un nostro dovere. Perché la loro vita non si esaurisce a casa e a scuola, ma anche negli spostamenti, nelle altre attività che svolgono e nel loro vivere il quartiere".

Nelle parole del primo cittadino, "occorre sviluppare consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità, un ambiente da percorrere, esplorare e utilizzare in sicurezza. Un beneficio per tutta la nostra comunità, che rende più vivibili, vicini e utili gli spazi". In particolare, prosegue il sindaco Panieri, "il muoversi in città è un elemento importante nella crescita di autonomia dei più piccoli. Per aiutarli a spostarsi in modo attivo e sicuro, dal punto di vista fisico e psicologico, che sia camminando, correndo, andando in bicicletta o in monopattino, abbiamo bisogno di voi e della vostra collaborazione".

L’obiezione è dietro l’angolo: ma il Comune fa abbastanza per quanto di sua competenza? Dà il buon esempio? "L’Amministrazione può e deve fare la sua parte – osserva il sindaco Panieri –. Con manutenzioni, investimenti, decoro urbano, pulizia e sicurezza stiamo cercando di farla, nonostante la ristrettezza delle risorse e le numerose esigenze. Ma con la campagna ‘Siamo nati per camminare’ oggi offriamo un’occasione condivisa per muoversi e scoprire il proprio quartiere sentendosi a casa. L’invito è ad aderire alla campagna, impegnandosi nel piccolo ad andare a scuola in maniera sostenibile nei giorni da lunedì 8 aprile a venerdì 19 aprile".

Insomma, l’appello è partito. "Proviamoci insieme. Passo dopo passo, giorno dopo giorno – conclude il primo cittadino –. L’ambizione è che poi questa modalità, nel tempo, possa divenire un’abitudine quotidiana. Dipende da ciascuno di voi. E da questo dipende parte della qualità della vita delle nostre strade e dei nostri quartieri".

‘Siamo nati per camminare’ si svolgerà dall’8 al 19 aprile e prevede: lavori in classe sui temi della mobilità sostenibile; la registrazione delle modalità di spostamento quotidiane degli alunni nelle due settimane di progetto; la misurazione dei risultati di ‘sostenibilità’ raggiunti al termine del progetto, con la premiazione delle classi più virtuose.