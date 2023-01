‘Nati per leggere’, nuovi incontri a Casa Piani

Riprende sabato 14 ‘Nati per leggere’ a Casa Piani. Le bibliotecarie e le Lettrici volontarie Npl, leggono ai piccolissimi tanti libri buffi, colorati e coinvolgenti che potranno anche portare a casa per sfogliarli ancora insieme a nonni e genitori. Ecco il calendario delle letture: sabato 14 gennaio, alle 10.30 LeggiAmo ai bebè, letture per piccolissimi da 0 a 12 mesi; sabato 21 gennaio, sempre alle 10.30, LeggiAmo in calzini, letture dai 2 anni; sabato 28 gennaio, ancora alle 10.30, Storie per cuccioli, letture dai 2 anni. Prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0542 602630