Naturalmente Imola. Visite guidate ed eventi. Un mese di iniziative nel nome del benessere

Terrà banco dal 7 settembre al 7 ottobre Naturalmente Imola con la sua diciottesima edizione "L’essenziale visibile agli occhi", un mese di eventi dedicati al patrimonio verde. "Abbiamo chiamato così questa edizione – spiega Giacomo Gambi, assessore a Cultura, Politiche giovanili, Legalità e Pace – perché il patrimonio verde cittadino, essenziale per le nostre vite, è spesso ben visibile e sotto gli occhi di tutti, ma non sempre ne conosciamo le storie".

"Il programma è ricchissimo – spiega la responsabile del Servizio Attività Culturali Lidia Mastroianni –: sono 27 eventi". Tra questi, visite guidate, passeggiate, momenti di incontro e di spettacolo organizzati con il sostegno di Clai Imola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Tra le altre realtà a collaborare Cims, Ceas, l’Università di Bologna, la Fondazione Montecatone Onlus ed Ets, Coop. Casa Guglielmi e l’Associazione Lepidotterologi, l’associazione "Segni del Moderno" e la BIM. La manifestazione ha inoltre il patrocinio della Regione e della Città metropolitana, e fa parte del cartellone di Bologna Estate 2025. Come da tradizione, i protagonisti saranno i polmoni verdi imolesi pubblici e privati, dodici in totale. Ci sarà un’attenzione particolare alle grandi alberature.

Per l’inaugurazione questa domenica ci sarà la tradizionale Campestre Clai & passeggiata ecologica, un percorso che permetterà di scoprire il paesaggio attorno Villa La Babina. "Questo luogo è unico nel suo genere – spiega Giovanni Bettini, presidente Clai –, tra le alberature monumentali spiccano olmi e querce". Come seconda tappa del piano, ci si sposterà al Giardino Benvenuto Rambaldi (o Giardini San Domenico) con il concerto World Tour Music Toscanini Academy – Next Ensemble. Terzo protagonista sarà il Parco delle Acque Minerali, con le lezioni di fisioterapia "Attiva-mente", che chiuderanno anche il cerchio il 7 ottobre. "Vogliamo comunicare che la riabilitazione non va fatta per forza da un letto" spiega la coordinatrice del corso di laurea in Fisioterapia Elena Rossi. "Anche chi è in riabilitazione può svolgere attività che aiutino l’ambiente" aggiunge il coordinatore del Montecatone Rehabilition Center, Andrea Baruzzi, che insegnerà come "andare a farfalle" direttamente all’Istituto.

Tra le visite guidate, ci saranno poi il Giardino Storico Monsignor Stignani, il complesso di Sante Zennaro, l’iconica Villa Muggia, il Palazzo Tozzoni e il Cimitero del Piratello con il suo cedro. Altre attività animeranno le aree verdi della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, del Parco Tozzoni e dell’Osservanza. Il calendario completo è disponibile sulla pagina web https://www.culturaimola.it/festivals/naturalmente-imola-2025-l-essenziale-visibile-agli-occhi