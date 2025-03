Navetta, addobbi e aiuti per i locali. Così la città si fa bella per il Wec: "Centro storico e circuito più uniti"

Navetta dal centro storico all’Autodromo, niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico e cuore della città addobbato a festa. Oltre a un "mercato ambulante europeo" all’Osservanza. È partita anche in Comune l’operazione Wec. Mentre in Autodromo è ormai terminata la costruzione dei tre nuovi box realizzati per ospitare innanzitutto i bolidi del Mondiale Endurance, oltre che per aumentare (grazie alla terrazza) gli spazi hospitality in quella parte dell’impianto, in Municipio si lavora per accogliere al meglio i fan in arrivo in città per il weekend del 18-20 aprile.

"Confermiamo tutte le delibere dello scorso anno, dando innanzitutto la possibilità di allestire gratis spazi temporanei per le attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che rispettino le norme previste – spiega l’assessore al Centro storico e al Commercio, Pierangelo Raffini –. E quattro o cinque hanno già manifestato interesse. Sono poi in corso, proprio in questi giorni, riunioni con le associazioni di categoria per capire se offriranno di nuovo la navetta centro storico-Autodromo. E credo che non ci saranno problemi. Avremo poi anche un mercato ambulante europeo all’Osservanza con 70-80 attività presenti".

Del resto, l’appuntamento con il Wec (confermato fino al 2028 e che lo scorso anno fece registrare oltre 73mila presenze complessive nei tre giorni) rappresenta l’antipasto ideale per il fine settimana del Gran premio di Formula 1 (16-18 maggio). Ma se in quest’ultimo caso portare i piloti fuori dall’Autodromo è impossibile, con il Mondiale Endurance l’impresa è più facile. E così anche quest’anno si sta lavorando per l’evento di presentazione del giovedì pomeriggio in piazza Matteotti con i protagonisti del campionato riservato alle ruote coperte.

"Torneranno gli addobbi dello scorso anno: alle girandole tricolori abbineremo bandiere a scacchi e trofei disegnati – conclude l’assessore Raffini –. E poi vogliamo organizzare concerti, per Wec e F1, in modo da animare il cuore della città e creare una connessione tra stazione, centro storico e autodromo".

Alla ‘6 Ore di Imola’ attesi ex piloti del Circus quali il giapponese Kamui Kobayashi, l’olandese Nyck de Vries, il britannico Jenson Button (campione del mondo nel 2009), il danese Kevin Magnussen, il tedesco Mick Schumacher (figlio di Michael), il polacco Robert Kubica e l’italiano Antonio Giovinazzi. Saranno tutti al volante delle hypercar mentre, nella Classe Lmgt3, si vedrà anche quest’anno il sempre amatissimo Valentino Rossi. La griglia di partenza vedrà schierate le principali case automobilistiche tra cui Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw. A rendere ancora più emozionante questa edizione, saranno il debutto della Aston Martin nella categoria Hypercar e della Mercedes Amg nella classe Lmgt3.