Necessario l’impegno di tutti

Un piano straordinario per il centro. Lo ha annunciato il sindaco Marco Panieri, durante il brindisi di Natale con la stampa imolese. Il centro storico è un autentico tesoro di Imola, utilizzato purtroppo soltanto in parte.

Panieri ha elencato le leve da utilizzare, vale a dire decoro, anche attraverso l’arredo urbana, viabilità, parcheggi, ma non solo, facendo intendere che ci sono altri strumenti da utilizzare, ma anche che non tutte le carte di questa partita possono essere in mano all’amministrazione comunale.