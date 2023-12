Necessario l’impegno di tutti

È ovviamente così.

Molto dipenderà anche dalle nuove gestioni di due spazi storici, in modo diverso, e centralissimi, come il bar Bacchilega e l’ex Opera Dulcis in grado, potenzialmente, di generare movimento, di quello positivo, che rende viva una città. È vero sono anche gli imolesi a non andare molto in centro, specie la sera, rispetto ad altre città e questo va ricordato perché non si possono sempre attribuire tutte le responsabilità ad altri. È una questione forse anche in parte culturale e di abitudini. Ma non solo. Questo è uno di quei settori in cui è quantomai l’offerta a creare la domanda. Lo dimostra per esempio il successo in estate di ‘Imola di Mercoledì’. Lo spazio per agire, insomma, c’è. Il 2024 ci dirà se qualcosa è destinato a cambiare.

Nell’attesa, buone Feste da tutta la redazione del ‘Carlino’.