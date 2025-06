Negozi aperti, sapori ed eventi. Folla per ‘Imola di mercoledì’

Il centro storico si è tinto di rosso, l’altra sera, per il debutto dell’edizione 2025 di ‘Imola di mercoledì’, la rassegna estiva organizzata da Confcommercio Ascom che, ancora una volta, ha saputo trasformare le vie cittadine in un palcoscenico di luci, musica e partecipazione. Un avvio scoppiettante, che ha segnato un successo di pubblico e iniziative, confermando l’affetto della città per questo appuntamento ormai irrinunciabile.

Tantissimi i visitatori che hanno animato il cuore della città fin da inizio serata, complici la temperatura perfetta, l’atmosfera frizzante e una proposta ricchissima.

Tra giochi gonfiabili in piazza Matteotti, spettacoli, esposizioni e degustazioni di vini romagnoli, la serata inaugurale – dedicata al tema del fuoco e al colore rosso – ha saputo coinvolgere grandi e piccoli in un vortice di emozioni.

Via Emilia e via Orsini hanno visto il susseguirsi di musica live, dj set e le ormai immancabili letture per bambini con la Biblio-bike. Piazza Gramsci e via XX Settembre, invece, hanno ospitato concerti, duelli di scherma, laboratori creativi e uno street food irresistibile.

E per gli amanti delle due ruote, la mostra di motociclette d’epoca allestita nella Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, a cura del Mimas, è stata una vera chicca.

Ottima anche la risposta all’iniziativa ‘Shopping by night’: tantissimi i cittadini che, sommando almeno due scontrini per un totale di 30 euro, si sono aggiudicati la t-shirt ufficiale con i ‘Quattro elementi’, disponibile nell’Infopoint in piazza Caduti per la Libertà.

Molto apprezzata anche la visita guidata gratuita al Giardino storico del Palazzo Vescovile e al Museo delle Carrozze.

Prossimi appuntamenti: giovedì 26 giugno con l’elemento acqua (azzurro), poi il 2 luglio sarà la volta della terra (nocciola) e infine il gran finale del 9 luglio con aria (bianco).

Dopo l’ottimo esordio, l’estate imolese targata Confcommercio Ascom promette di regalare ancora altre belle serate.