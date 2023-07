"Nel 2005 spiazzò tutti, fu un’idea rivoluzionaria"

Tanti ospiti del mondo dello sport, e non soltanto, sono intervenuti ieri a salutare la società Diffusione Sport nel corso della presentazione del proprio bilancio sociale. A cominciare dall’amministrazione comunale, con il vice sindaco Fabrizio Castellari che già da assessore allo sport aveva assistito alla nascita della società, nel 2005.

"Diffusione Sport nacque quando ero assessore allo sport nel 2005 e accogliemmo con stupore la presenza dell’unica società, e la prima a Imola, che faceva una proposta rivoluzionaria, anche folle, nel proporre alle famiglie la possibilità di fare sport gratuitamente – ha detto –. In circa 20 anni abbiamo visto la tenacia di Pasquale e dei suoi partner. Le attività sono cresciute e contribuiamo volentieri ai progetti di Diffusione Sport, per la quale ci saremo sempre, così come per tutto lo sport imolese". Applaude l’iniziativa del bilancio sociale il vice presidente del Coni regionale Vittorio Andrea Vaccaro: "Parlando di bilancio sociale, sono meno di 100 le società in grado di farlo in Regione, su un totale di 10mila e Diffusione Sport fa un grande lavoro in questo senso. Oltre a mettere la sua competenza sportiva gratuitamente a disposizione".

Il presidente del comitato provinciale Fipav di Bologna, Alessandro Baldini, analizza la situazione delle realtà sportive: "Aumentano i tesserati ma allo stesso tempo calano le società in grado di avere una propria struttura, come quella che ha Diffusione Sport. Il bilancio sociale è uno dei passi fondamentali, come hanno fatto diverse società, tra cui anche l’Anderlini o il Pontevecchio per parlare di pallavolo".

Infine anche il contributo video di Fabio Pagliara, presidente del progetto europeo Sportcity a cui ha aderito Diffusione Sport., che propone iniziative volte a promuovere lo sport, come accaduto lo scorso settembre alla Rocca di Imola. "Un grande orgoglio per quanto sta nascendo e grazie a chi ci ha creduto fin dall’inizio come De Simone".

Iniziativa che ha permesso alle ragazze di Diffusione Sport di vivere qualche settimana fa una partenership con ragazzi danesi e turchi per un progetto sulla digitalizzazione e stili di vita. Le delegazioni straniere saranno presenti in occasione del prossimo Sportcity a Imola, il 17 settembre.

