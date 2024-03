Nel 2017 successe a un arbitro

Non è la prima volta che una vita viene salvata su un campo di calcio durante una partita del campionato Amatori Csi di Imola. È accaduto nel 2017 quando sul campo di Zolino c’erano una contro l’altra Dolce Vita e, anche in quell’occasione, Sasso Morelli. Anche sette anni fa si giocava di lunedì sera, una decina di minuti dopo il calcio d’inizio il direttore di gara si accasciò a terra colpito da un infarto. I dirigenti delle due squadre intervenirono immediatamente, a prestare i soccorsi in prima persona fu Marco Mezzetti che ancora oggi gioca proprio con i ragazzi di Sasso. Un intervento fulmineo che scongiurò il pericolo. In quel momento fu fondamentale avere il defibrillatore all’interno del Centro Sociale Zolino, e l’utilizzo evitò la morte dell’arbitro. In pochi minuti arrivò poi l’ambulanza del vicino ospedale nuovo, e dopo aver ultimato le procedure di soccorso, il direttore di gara fu trasferito a Villa Maria a Bologna dove rimase in terapia intensiva per alcuni giorni. Solo qualche mese dopo, 30 giugno 2017, con un decreto legge sarebbe diventato obbligatorio il defibrillatore in panchina e negli impianti sportivi.

an. mo.