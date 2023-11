Nel bilancio c’è il ponte della Tosa. Giardini di San Domenico, via ai lavori

Ci sono anche i fondi per scrivere il progetto del nuovo ponte della Tosa, oltre a quelli per pianificare la costruzione dei nuovi spogliatoi di Sasso Morelli, nella variazione del bilancio 2023 che approda oggi in commissione consiliare dopo il via libera della Giunta e prima del definitivo nulla osta da parte del Consiglio comunale atteso per giovedì. E con lo stesso provvedimento, sono state individuate le coperture finanziarie per consentire l’avvio entro fine anno degli attesi lavori di riqualificazione (da 400mila euro) del giardino Rambaldi (San Domenico).

Per mettere nero su bianco lo studio relativo alla possibilità di realizzare un’opera attesa da decenni, come quella del nuovo attraversamento sul fiume Santerno, serviranno 33mila euro circa. È invece di 50mila euro la spesa necessaria per ideare modalità di intervento e tempistica relativi ai nuovi spogliatoi di Sasso Morelli.

Il Comune conta di realizzare entrambi gli interventi nel 2026. Nel caso del ponte della Tosa, il piano triennale delle opere pubbliche prevede una spesa di 3,5 milioni. Al secondo progetto, che la Giunta nelle scorse settimane ha candidato al bando ‘Fondo sport e periferie’ aperto dal Governo, sono destinati invece 500mila euro.

La recente chiusura per lavori del ponte di viale Dante, che sarà off-limits alle auto fino a fine febbraio, ha riportato di grande attualità i discorsi relativi alla costruzione del nuovo ponte della Tosa. Per dare concretezza al piano, lo scorso mese di marzo era stato ipotizzato un investimento compreso tra i sei e gli otto milioni di euro. In estate la Giunta ha poi corretto al ribasso tale cifra, portandola a quota 3,5 milioni. Non è escluso tuttavia che per la costruzione dell’attesa struttura che affiancherebbe l’attuale attraversamento sul Santerno, a senso unico alternato e vecchio ormai di 60 anni, serva un maggiore esborso economico.

Per quanto riguarda invece gli spogliatoi di Sasso Morelli, la Giunta ha già approvato un primo studio di fattibilità tecnico-economica. Gli attuali spazi, all’interno dell’ex scuola della frazione cittadina, risultano inadeguati. La zona è infatti dismessa, transennata e inaccessibile ormai da tempo. L’idea è però quella di spostarsi di qualche decina di metri più in là, nell’area a ridosso del centro sociale, per costruire un nuovo edificio "dimensionalmente adeguato agli attuali standard normativi", avevano spiegato dalla Giunta, e che "permetterebbe una importante riqualificazione e valorizzazione delle dotazioni sportive e potenzialità di sviluppo della pratica agonistica svolta".

Nel complesso, la variazione di bilancio prevede maggiori investimenti per un totale di oltre 1,4 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento alloggi di edilizia residenziale pubblica per 490mila euro; acquisto giochi e arredi per disabili per 80mila euro; aumento dei costi delle materie prime per le rotatorie della Bretella per 250mila euro; incremento dei costi inerenti il secondo stralcio degli interventi di riqualificazione dello stadio Romeo Galli per oltre 60mila euro; manutenzione scuole infanzia e nido Campanella per 75mila euro; adeguamento normativo palestra Cavina per 50mila euro, oltre ad altri interventi di importo minore.

Oltre a ciò è previsto, come già accennato all’inizio, "il rifinanziamento dei lavori relativi al giardino Rambaldi per 400mila euro – fanno sapere dalla Giunta – e di parte dei lavori di ‘Interventi di abbattimento barriere architettoniche scuole Carducci-Innocenzo’ per 160mila euro, per i quali sono state individuate coperture finanziarie tali da consentire l’avvio dei lavori entro l’anno".