Nel bilancio sei milioni fino al 2025

Due milioni l’anno fino al 2025. Il Con.Ami conferma l’impegno di ulteriori sei milioni, a fronte di un sforzo economico complessivo dieci volte superiore e possibile solo grazie all’impegno congiunto di governo, Regione e Aci, per onorare il contratto in base che garantisce la permanenza del Gran premio di Formula 1 a Imola almeno per altre tre edizioni compresa quella del 19-21 maggio. È tutto scritto nel bilancio di previsione 2023 (nove milioni di utile) e nel piano triennale di attività 2023-25 del Consorzio dei 23 Comuni (80 milioni di investimenti nei vari settori di riferimento) da poco approvato dal Consiglio di amministrazione di via Mentana.

Il Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, nelle parole dei vertici del Consorzio, "ha una rilevanza tale da offrire l’opportunità di congiungere gli interessi e la ‘mission’ dell’Autodromo con gli scopi istituzionali del Con.Ami". E ancora: "Si coniuga con le strategie regionali per la promozione e la commercializzazione turistica della propria società partecipata IF Imola Faenza tourism company, con le linee strategiche programmatiche delle Destinazioni turistiche e del nuovo brand territoriale ‘Terre&Motori’, nel progetto ‘The sound of Imola’ nonché con la progettazione di Apt Servizi per la promozione dei prodotti trasversali, in particolare per il brand ‘Motor Valley’ che è uno dei marchi di riferimento della promozione turistica regionale".