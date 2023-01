Nel borgo dei muri dipinti sono in arrivo i Re Magi

Vigilia di attesa e preparativi per il ritorno dei Re Magi a Dozza. Il celebre corteo in costume del giorno dell’Epifania, con tanto di rappresentazione scenica seguita da centinaia di persone, si prepara a tagliare il traguardo delle 33 edizioni. Uno sforzo organizzativo che unisce, da sempre, l’intera comunità parrocchiale del territorio. Dagli attivisti della chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, nel cuore del gioiello dai muri dipinti, a quelli di Santa Maria del Carmine nella frazione di Toscanella. Per non parlare dell’impegno del Circolo Culturale Sabbioso e dei parrocchiani di San Lorenzo in Piscerano.

E’ proprio dal piazzale del luogo di culto di via Poggiaccio, infatti, che alle 15 prenderà il via la carovana diretta in Piazza Zotti. "Tutto procede per il meglio e se il boom influenzale ci darà una tregua avremo a disposizione una ventina di attori per eseguire la parte recitata – svela Leana Buscaroli, schierata da tempo in prima linea nell’organizzazione della manifestazione –. Ampio spazio anche alle sette note con le musiche del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese e le voci del coro Ménein che unisce l’unità pastorale di Dozza e Toscanella". Cresce anche l’emozione per un nuovo debutto dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia. "Abbiamo tarato impegno e logistiche concentrando la maggior parte delle scene nella piazza del borgo – continua –. Un modo per ottimizzare le forze e rendere meno dispersivo l’appuntamento. Una soluzione utile anche per i tanti spettatori. In passato c’erano un paio di soste davanti e sul retro della Rocca". La capanna di Betlemme collocata all’ombra del municipio per celebrare l’incontro dei Magi con Gesù, Maria e Giuseppe. "Ruoli tutti ricoperti da una famiglia di ex dozzesi, ora residenti ad Imola – svela la Buscaroli –. Il nostro Gesù ha appena quattro mesi. È il quarto figlio di una coppia molto legata alla comunità e sempre disponibile per le varie rappresentazioni. Il papà, negli anni scorsi, ha indossato anche i panni di uno dei Re Magi e di Gesù Cristo durante la Via Crucis".

Non solo. "Reclutati figuranti di ogni età – prosegue –. Bambini sotto i dieci anni, diversi giovani e qualche viso più maturo per l’autorità di certi personaggi adulti". Riflettori puntati anche sul loggiato ed il terrazzo del palazzo comunale nonché sulla canonica della chiesa del paese. Uno scenario parzialmente rinnovato che non muta il fascino e l’atmosfera di un evento capace di attrarre visitatori da ogni angolo della regione. "I Magi consegneranno le calze regalo ai più piccoli. Vin brulè per tutti gli altri per salutare insieme la fine delle festività – conclude la Buscaroli -. È un piacere riabbracciare una tradizione così sentita dai dozzesi. I preparativi assorbono energie, ma lasciamo campo aperto anche ad un pizzico di improvvisazione".