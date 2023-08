Nel nome di Formulino Al via la raccolta fondi per sostenere l’attività del gattile comunale

A pochi giorni dalla scomparsa del gatto Arturo, la nota mascotte dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari e star dei social ‘Formulino’, il municipio di Imola ha aperto una raccolta fondi a favore del gattile comunale della città.

"In tantissimi in questi giorni hanno scritto e dimostrato tanto affetto per Arturo – spiega l’assessore con delega al circuito imolese, Elena Penazzi –-. Vogliamo che il suo ricordo e la sua energia possano trasformarsi in qualcosa di positivo". Un’operazione mirata: "In accordo con la proprietaria del gatto (Elisa Cornacchia, ndr), apriamo le donazioni in memoria di Formulino a favore del nostro gattile – continua -. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le cure dei gatti incidentati e dei gattini neonati bisognosi di cure e attenzioni costanti".

Con una certezza: "Siamo sicuri che con questo gesto il ricordo del nostro amato gatto potrà aiutare tanti suoi simili ad avere una vita felice, come è stata la sua – conclude la Penazzi -. Il gattile rendiconterà tutto il ricavato della raccolta". Le coordinate per sostenere la causa sono già attive: Coala soc coop - Iban: IT 17B0854221001000000239530 -swift ICRAITRRF20 - causale: ‘Formulino’.

Arturo salì alla ribalta delle cronache in occasione del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna del 2020. In quell’inedito mese di novembre con il ritorno dei bolidi a quattro ruote motorizzate sulle rive del Santerno dopo una lunga assenza, ma con l’impianto off-limits per il pubblico a causa della pandemia da covid, le incursioni di Formulino a favore di telecamere fecero il giro del mondo. Una passeggiata alle spalle di Vettel durante un’intervista, con il campione ferrarista incuriosito e sorridente sotto la mascherina, e una carezza dal pluridecorato Hamilton.

Risate, stupore generale e il trampolino di lancio per diventare un’icona a quattro zampe. Una sorta di influencer, con un profilo Instagram che oggi sfiora quota 45mila follower, tra video e foto da migliaia di like. Una popolarità che portò addirittura il gatto ad avere un esclusivo pass Vip permanente per accedere ogni giorno negli uffici della direzione dell’autodromo romagnolo. Amato e coccolato da tutti, Arturo era tra le figure più ricercate dai cacciatori di selfie in visita nel paddock dell’impianto sportivo cittadino.

La sua morte, giunta per anzianità dopo 16 anni di fusa e miagolate, ha sollevato un’autentica ondata di commozione sui social. Tanti i commenti d’affetto arrivati da ogni angolo del globo. Appassionati del motorsport che, attraverso i contenuti postati con regolarità sul suo profilo da star, avevano imparato ad amare quel gattone coi motori e la velocità nel dna.

Mattia Grandi