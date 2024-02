Nel ricordo di Senna. Doppio evento a ‘Magic’

Un doppio appuntamento con la storia della Formula 1 in compagnia di chi quella storia, attraverso le vicende e gli occhi di uno dei più grandi piloti di sempre, l’ha raccontata attraverso fotografie di rara bellezza e intensità. Nell’ambito della mostra fotografica ‘Magic’ che la sala espositiva d’arte contemporanea sta ospitando ormai da diverse settimane, è stato organizzato un doppio evento speciale, il primo dei quali si terrà oggi, e il prossimo tra una settimana esatta, il 24 febbraio. "Al grande racconto delle immagini si affianca quello di due testimoni d’eccezione in grado di raccontare la vita di Senna in un flusso di vita quotidiana e piccoli momenti speciali – raccontano gli organizzatori, anticipando l’appuntamento di oggi – Angelo Orsi racconterà il Senna più personale, l’uomo, l’amico: i due, infatti, si sono frequentati oltre gli appuntamenti in pista, avendo modo di condividere momenti a cavallo tra l’ordinario della vita di tutti i giorni e lo straordinario di quello che è diventato una leggenda dello sport". Il 24 febbraio, invece, Orsi sarà affiancato da Franco Nugnes, ex firma storica di Autosprint proprio negli anni del campione, gli stessi in cui Orsi ha lavorato proprio per la stessa celebre rivista. "Attualmente direttore di Motorsprint.com Italy. Nugnes affiancherà Orsi per raccontare la carriera del pilota, il tragico incidente che gli è costato la vita e il successivo processo". Due appuntamenti da non perdere insomma, per chi la Formula 1 l’ha vissuta e amata ma anche per chi ha comunque ammirato il campione brasiliano.

Doppio evento a parte, la mostra "Magic", evento promosso da Territorio Turistico Bologna-Modena, continuerà a essere visitabile fino al 29 febbraio tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 16 alle 19, e sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. Nella sale espositiva ci si immerge negli scatti inediti realizzati da Lazzari e Orsi, 60 in tutto, 60 scelto non come numero casuale, ma proprio perché Senna nacque nel 1960. Dopo l’apprezzatissima ‘sosta’ a Castel San Pietro, città dove è nato e vive il fotografo Mirko Lazzari, la mostra si sposterà a Imola con inaugurazione prevista il 21 marzo, giorno di nascita del pilota, e verrà arricchita da 34 scatti per comporre il numero 94, l’anno della tragica morte proprio in riva al Santerno.

Claudio Bolognesi