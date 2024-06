Nel weekend due show di teatro per i più giovani

Un weekend nel segno dell’estate Castellana culturale. Ecco due spettacoli di teatro per ragazzi venerdì e sabato, alle 21.15, in piazza XX Settembre. L’accesso è gratuito e senza prenotazione. Fra i più attesi eventi del programma dell’estate Castellana, torna “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi”, la rassegna di teatro diffuso realizzata grazie alla collaborazione istituzionale tra i 10 Comuni del Circondario Imolese (Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina e Mordano), nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna. Si comincia venerdì con “Gran Cabaret De Madame Pistache”, varietà comico musicale, one woman show, a cura di Marta Pistocchi. Sabato, alla stessa ora alle 21.15, va in scena “Faccia di gomma”, spettacolo di arte di strada a cura di Otto il Bassotto. I due spettacoli, con accesso gratuito e senza prenotazione, sono organizzati in collaborazione con Officine Duende, nell’ambito della 18° edizione di “Strade”, festival estivo itinerante di teatro di figura e di teatro di strada, che comprende una ventina di appuntamenti nel Circondario imolese e oltre.