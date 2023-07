Nella morsa del caldo "Caronte darà un po’ di tregua Ma il vero nemico è l’umidità"

Afa, umidità, ma niente temperature record a Imola e dintorni nel giorno dell’annunciato picco dell’ondata di calore di metà luglio. Così, previsioni meteo alla mano, anche lo spauracchio di ieri caratterizzato dall’apice del passaggio dell’anticiclone africano Caronte sul territorio pare superato. Già, perché per le prossime ore si annuncia un ridimensionamento di qualche grado nel quadro dei rilevamenti.

"Siamo nella norma del periodo – taglia corto Fausto Ravaldi, coordinatore della rete agrometeorologica dell’Istituto Scarabelli di Imola –. Anzi, paradossalmente, le temperature massime sono piuttosto basse perché oscillano tra i 37,2° e 37,5° C".

Il punto più alto della settimana nella zona imolese è stato registrato, infatti, lo scorso 17 luglio con 37,3 ° C alle ore 15 del pomeriggio. Poco meno, con 37,2° C toccati alle 19, ventiquattro ore dopo. "Il cielo si è rannuvolato nella serata di ieri l’altro con un crollo di pressione dell’anticiclone africano che si è indebolito di schianto – continua Ravaldi -. Un fenomeno che ha permesso l’ingresso di una parte di quella perturbazione che da qualche giorno insiste sul nord dell’Italia".

Una buona notizia che, però, non va di pari passo con l’incidenza del fattore umidità: "La vera causa del disagio fisico percepito da molti – sottolinea Ravaldi -. Una componente che ci carica del peso di quella sgradevole sensazione di qualche grado in più. Ma qui entriamo nel campo della soggettività che dipende da numerosi elementi. Dall’alimentazione all’idratazione passando per la tipologia di riposo notturno, condizioni fisiche e di salute dell’individuo". Con una certezza che allontana gli spettri di un colpo di coda della canicola di luglio: "Scongiurato, per quanto riguarda l’area imolese, il raggiungimento dei 40°C anche nei prossimi giorni – afferma -. E nel conto mettiamoci pure l’effetto isole di calore creato dai centri urbani che, tra edifici e asfalto, accumulano e rilasciano ulteriore caldo".

Un elemento non secondario, specie nelle grandi città, perché aggiunge qualcosa in più alle temperature diffuse dai vari media: "Dati validati a livello internazionale ma spesso rilevati in punti di osservazione piazzati in aperta campagna – confida il ‘Bernacca’ di Imola -. La nostra quotidianità, però, si sviluppa nel cuore pulsante degli abitati con molto cemento e poco verde. Logico, quindi, considerare i margini in rialzo". Ma la sostanziale differenza con il passato è un’altra: "Oggi soffriamo di più queste temperature perché con l’uso dei condizionatori ci si acclimata a fatica – puntualizza Ravaldi -. Siamo abituati ad usarli in auto, casa e ufficio e il nostro corpo è esposto ad escursioni termiche sensibili che alterano i livelli di sopportazione rispetto a un tempo".

Mattia Grandi