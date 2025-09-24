‘Nella splendida Cornice’. Torna il teatro itinerante

Partirà il 1 ottobre, e proseguirà fino al 31 dicembre con la messa in scena di 8 spettacoli, la terza parte dell’edizione 2025 del progetto circondariale del teatro ragazzi ‘Nella splendida Cornice’. Una volata conclusiva sulla scia dei successi raccolti nei primi due atti della rassegna: 9 appuntamenti e 1200 spettatori nel primo semestre dell’anno e 16 spettacoli, con 1305 partecipanti, da giugno a settembre. Il segreto di questo risultato? Portare le rappresentazioni in luoghi suggestivi, anche poco noti, del circondario imolese per valorizzare e riscoprire il patrimonio pubblico attraverso il fascino del teatro.

Tanti gli eventi in programma, il 31 ottobre, alle 17 al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme in occasione della festa di Halloween, ecco ‘La Famiglia Addams’ prodotto da ‘TeXTu - Teatro per tutti’. Qualche giorno dopo, il 2 novembre alle 17 sempre nella città termale, spazio a ‘Costruttori di Storie’ sotto l’egida di ‘Testoni ragazzi’. Trasloco all’Ebe Stignani di Imola il 17 alle 10.15 per assistere ad ‘Amadeus’ di Peter Shaffer con Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli per la produzione di ‘Teatro dell’Elfo’. Il 22, alle 20.30, virata in direzione della collina nel Museo Mengoni di Fontanelice con ‘E vissero feriti e contenti’ a cura della compagnia ‘Un Uomo a Vapore’.

Dicembre senza sosta: il 13 e il 20, alle 9.30 alla biblioteca ‘La Fonte’ di Fontanelice, protagoniste le ‘Letture Animate’ in collaborazione con Officina Duende mentre il 14, alle 17 al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme, atmosfere natalizie con ‘A Christmas Carol’ con la compagnia ‘Teatro per tutti’. Il 21, alle 17 sullo stesso palco emiliano, in scena ‘Darwin – Evoluti per caso?’ insieme al Teatro Danza, alla Compagnia Artemis Danza e con l’uso dell’Intelligenza Artificiale per affrontare il tema della crescita e della trasformazione. Gran finale il 27, alle 20.30 al Museo Mengoni di Fontanelice, con i ‘Burattini della tradizione’ di Mattia Zecchi.

Il progetto ‘Nella splendida Cornice’, organizzato e promosso dal Tavolo Cultura del Nuovo Circondario Imolese, ha ottenuto il finanziamento della Regione di 8,7mila euro e il sostegno economico della BCC ravennate, forlivese e imolese di altri 2mila. "Ci prepariamo a vivere tutto d’un fiato quest’ultimo atto annuale del progetto circondariale ‘Nella splendida Cornice’ con la consapevolezza e la conferma del suo valore sancito anche dai consensi e dai numeri straordinari del pubblico che ha preso parte agli spettacoli itineranti sul territorio – sottolinea Beatrice Poli, vicepresidente del Circondario con delega alla Cultura –. Il teatro e l’arte come straordinari veicoli di partecipazione, condivisione e messaggi diretti per arrivare al cuore della comunità".