Nell’ufficio postale i nuovi servizi per il cittadino

C’è anche l’ufficio postale di Toscanella di Dozza, collocato al civico 2 di piazza Libertà, tra quelli della provincia di Bologna già abilitati alla fornitura dei primi servizi del progetto Polis di Poste Italiane. Un percorso che punta a semplificare e rendere più veloce l’accesso alle pratiche del comparto della pubblica amministrazione in ben 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Via libera, quindi, al servizio ‘Atti di Volontaria Giurisdizione’ con la possibilità per i cittadini di presentare le istanze di ‘Nomina Amministratore di Sostegno’ e ‘Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito’ secondo quanto contenuto nella convenzione siglata tra Stato e Poste. I nuovi punti di accesso, quindi, strizzano l’occhio alla capillarità della proposta sempre più vicina al territorio e alle comunità. I servizi saranno erogati nell’ufficio postale della frazione dozzese sia attraverso gli sportelli e le sale dedicate poi, successivamente, anche in modalità digitale.

In che modo? Attraverso totem innovativi che permetteranno agli utenti di effettuare le richieste in modalità self. I lavori di ristrutturazione del progetto Polis, che a Toscanella hanno portato alla chiusura dei locali fino allo scorso 24 aprile, sono stati avviati in oltre 300 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i presidi contrassegnati dalla novità.