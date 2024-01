"Neofascismo, il governo vigili"

"Presenteremo in ogni Consiglio comunale la richiesta al ministero dell’Interno di sciogliere immediatamente ogni organizzazione neofascista così come previsto dalla nostra Carta". Lo annuncia il Pd territoriale, secondo il quale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "deve prendere le distanze da quanto avvenuto ad Acca Larenzia. I saluti romani e gli inneggiamenti al fascismo, vietati dalla Costituzione italiana, ricordano anni che non vorremmo più vivere", proseguono da viale Zappi.

Sui fatti di Roma interviene anche il sindaco Marco Panieri. "Le immagini di Acca Larenzia sono inaccettabili e vergognose – è il commento del primo cittadino –. Incutono un senso di orrore e sdegno per quanti conoscono un minimo la nostra storia. Non è possibile che in Italia, nel 2024, se urli ‘Viva l’Italia Antifascista!’ alla Scala di Milano vieni identificato, mentre nulla accade se svolgi o promuovi manifestazioni apertamente e orgogliosamente fasciste. Queste immagini ci ricordano che il nostro sistema di libertà va alimentato, protetto e rivendicato ogni giorno. Viva l’Italia Antifascista! Ieri, oggi, domani".

Anche l’ex sindaco oggi senatore Dem, Daniele Manca, chiede provvedimenti. "Vanno identificate le persone e denunciate", afferma Manca.