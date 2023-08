Neonato ’abbandonato’ in auto Blitz dei carabinieri, genitori nei guai

I carabinieri di Medicina sono intervenuti per soccorrere un bambino di un anno che era stato lasciato solo sul seggiolino dell’auto nel parcheggio dell’Outlet di Castel Guelfo. La segnalazione di un cittadino è arrivata poco dopo l’ora di pranzo, in una giornata caldissima, alla centrale operativa di Imola dell’Arma. Immediata l’azione dei militari: una volta arrivati, hanno constatato la presenza del piccolo nell’abitacolo. Il mezzo era aperto, con motore acceso e aria condizionata in funzione. Da lì a poco il ritorno dei genitori che, vedendo il figlio in braccio a uno degli uomini in divisa, hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri tre figli mentre il quarto dormiva. La coppia di stranieri, residenti a Bologna, identificata dai carabinieri, è stata segnalata alla Procura con l’ipotesi di violazione dell’articolo del codice penale relativo all’abbandono di persone minori o incapaci.

Un gesto incomprensibile e irrazionale, a maggior ragione per la tenera età di un bimbo che difficilmente sarebbe riuscito a dare l’allarme nel caso di qualsiasi criticità, che rimanda ad episodi analoghi finiti in tragedia. Non solo per il rischio di una trappola di calore nell’automobile, e poco importa l’attivazione del condizionatore che peraltro denota una disarmante pianificazione dei fatti, ma per aver esposto un essere indifeso ad una lunga serie di pericoli. Non secondario, il trauma di un risveglio dal pisolino pomeridiano in solitudine lontano da casa.

m. g.