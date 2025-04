’Nero inchiostro’: tornano i Morgana

Il nuovo singolo ‘Nero Inchiostro’ dei Morgana, band pop rock imolese ormai da tempo sulle scene, è un viaggio tra emozione, musica e nuovi orizzonti acustici: "Il 4 aprile scorso è uscito il nostro nuovo brano distribuito da Sony Music/The Orchard per PMS Studio – raccontano Marco ‘Pablo’ Poli (voce, chitarra), Michele D’Alessandro (chitarra) e Giuseppe Capriati (batteria) -. Continuiamo a muoverci con una certa eleganza tra poesia, rock e introspezione". Ma ‘Nero Inchiostro’ ha anche uno splendido videoclip di accompagnamento: "E’ uscito in anteprima il 28 febbraio, in occasione del bellissimo concerto che abbiamo tenuto al Teatro Binario di Cotignola, ed ora è online sul nostro canale YouTube – continuano -. Una serata da ricordare che ha visto la partecipazione di Jei En e Giogala. Aspettiamo i feedback della gente, ogni commento o like per noi è importante". Con le idee chiare per il futuro: "Vogliamo portare ‘Nero Inchiostro’ e tutto l’album ‘Memorieillusioni’ il più possibile in giro per l’Italia – concludono i Morgano che sono anche sui social (morgana.pop.rock, ndr) -. Siamo al lavoro per una speciale versione acustica dei nostri brani pensata per atmosfere più raccolte e intime. Le nostre canzoni si adattano bene al respiro di ogni luogo".

Mattia Grandi